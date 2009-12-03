До приїзду Яценюка в Кременчуку розібрали новорічну ялинку

До сьогоднішнього приїзду до Кременчука (Полтавська область) лідера «Фронту змін», кандидата в Президенти України Арсенія ЯЦЕНЮКА на площі, де виступатиме політик, розібрали новорічну ялинку.

Як передає кореспондент УНІАН, у вівторок на площі Незалежності Кременчука почали встановлювати головну ялинку міста - встановили каркас і укріпили його бетонними блоками. Проте сьогодні каркас і блоки було прибрано.

«Так, ми почали встановлювати ялинку. Але у зв`язку з тим, що сьогодні на площі Незалежності проходитиме зустріч з кандидатом у Президенти Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, нам дали команду ялинку розібрати», - сказав заступник директора підприємства «Впорядкування Кременчука» Іван ШАРЧЕНКО, відзначивши, що «після зустрічі ЯЦЕНЮКА знову почнемо встановлювати ялинку».

Команда розібрати ялинку надійшла з Управління житлово-комунального господарства, додав І.ШАРЧЕНКО.

Як повідомлялося, сьогодні о 17.00 на площі Незалежності Кременчука відбудеться мітинг А.ЯЦЕНЮКА.