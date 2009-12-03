Ющенко сказав, що заважає провести кордон між Україною і Росією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що делімітувати українсько-російський кордон заважає політична воля Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час лекції у Військовому інституті Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка.

«Україна ініціативна в цьому питанні, вона багато разів зверталась до Російської Федерації щодо демаркації національного кордону – заважало лише одне існування або неіснування політичної волі для проведення даного заходу», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що за 18 років незалежності України питання делімітації та демаркації кордонів можна було б вирішити, якби була б політична воля керівництва іншої сторони.

Президент підкреслив, що питання демаркації та делімітації кордонів є національним пріоритетом для нашої держави.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що декілька тижнів тому Україна змогла домовитись з Білоруссю про демаркацію спільного кордону, і в білоруський парламент вже внесено відповідний закон. Президент висловив сподівання, що рішення парламенту буде позитивним.

Також він зауважив, що Україні вдалось домовитись з новою владою Молдови щодо проведення переговорів про демаркацію спільної ділянки кордону.

«Ми знаходимо повне порозуміння по цьому питанню з молдовською владою», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, він звернув увагу, що Україна практично вирішила це питання і з Румунією.