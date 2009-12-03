Герман збирається «знову бути вільною журналісткою»

Народні депутати Борис КОЛЕСНІКОВ і Ганна ГЕРМАН не мають жодних сумнівів у перемозі на президентських виборах лідера Партії регіонів і вже визначилися, чим займатимуться після обрання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні під час спільної прес-конференції у Львові.

За словами Г.ГЕРМАН, після перемоги В.ЯНУКОВИЧА вона відразу повернеться до роботи у ЗМІ і «знову буде вільною журналісткою». При цьому вона не уточнила, чи має намір скласти депутатські повноваження.

Натомість Б.КОЛЕСНІКОВ заявив, що йому «подобається законотворча діяльність, тому після президентських виборів він і надалі буде працювати в парламенті».