Литвин: якщо Тимошенко за визнання УПА, то сама б і внесла законопроект

Голова Верховної Ради, кандидат у Президенти України Володимир ЛИТВИН висловлює сумнів щодо можливості ухвалення парламентом законопроекту про визнання Української повстанської армії воюючою стороною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Львові.

«Зараз такий законопроект не знайде підтримки серед депутатів парламенту, він зараз не набере необхідного числа голосів», - зазначив спікер.

Натомість В.ЛИТВИН зазначив, що такий законопроект на розгляд парламенту міг би винести уряд, а не окремі депутати.

«Якщо ТИМОШЕНКО підтримує такий законопроект, то його міг би Кабінет міністрів, як суб’єкт законодавчої ініціативи, внести на розгляд парламенту, а не окремі депутати», - зазначив В.ЛИТВИН, коментуючи ініціативу БЮТ щодо внесення законопроекту про визнання УПА воюючою стороною.

Як повідомлялося, депутати від БЮТ Михайло КОСІВ, Віктор ШВЕЦЬ, Іван ДЕНЬКОВИЧ, Степан КУРПІЛЬ, Олександр ГУДИМА, Микола КОВЗЕЛЬ, Олена ШУСТІК і Володимир МАКІЄНКО пропонують Верховній Раді визнати Українську повстанську армію воюючою стороною в Другій світовій війні.

Відповідний проект закону № 5373 зареєстровано у ВР 23 листопада.