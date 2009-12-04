Ющенко назвав винних у тому, що Україна і ЄС не дійшли до асоціації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що і уряд, і парламент винні у тому, що сьогодні Україна та Європейський Союз не вийшли на підписання Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на пленарному засіданні 13-го саміту Україна - Європейський Союз сьогодні у Києві.

За словами Президента, підписати відповідну угоду не дозволили об’єктивні фактори.

З одного боку, В.ЮЩЕНКО зауважив, що на це вплинув процес реформування Європейського Союзу, зокрема, вступ у дію Лісабонської угоди (з 1 грудня).

«На наш погляд, процес реформування Європейського Союзу ускладнив прийняття Євросоюзом стратегічно важливих рішень», - сказав Президент.

Він також визнав, що негативні наслідки фінансової світової кризи теж ускладнили процес переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Також В.ЮЩЕНКО бачить провину і з української сторони.

Зокрема, він зауважив, що український уряд не виконав ряд програм, необхідних для підписання відповідної угоди.

За його словами, Верховна Рада не ухвалила ряд важливих законів, і частково це пов’язано з виборчою кампанією, яка сьогодні відбувається в Україні.