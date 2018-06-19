Замучена Луї Віттонами Тимошенко дала розстебнути на собі сукню (фоторепортаж)

Юлія Тимошенко у прямому ефірі телеканалу “Інтер” розказала, як її уряд врятував Україну від дефолту, висловила надію, що колись її діяльність часів прем’єрства потрапить до підручників, запевнила, що Кабмін “абсолютно” не ховає фінансову звітність... Пояснила, що не знає, як називаються фірми її чоловіка, бо вона бачить його лише коли той спить. А також дозволила розстебнути на собі сукню, щоб продемонструвати бирку виробника.

В Україні – фінансовий Голодомор

"Сьогодні, по суті, в країні влаштований фінансовий голодомор. Він не випадковий, а спланований, він впроваджений у життя. Я вважаю, це роблять політики, які чітко бачать, що на руйнації країни вони можуть зберегти владу або прийти до неї", - саме так заявила Юлія Тимошенко в прямому ефірі, відповідаючи на запитання, чому Україні не бачила жодних наслідків її гучної заяви про причетність президентської команди та особисто голови держави до фінансових махінацій з курсом гривні.

За словами прем’єра, країну посадили на голодний пайок, і це не є випадковістю, "бо було надруковано і випущено у комерційні банки майже 10 мільярдів гривень, а це - третина бюджету України. А 17,5 мільярдів доларів було виведено за межі України”. Тимошенко стверджує, що її заява була викликана намаганням зупинити операцію, яка була проведена проти України. Але справа у тому, що “я сьогодні до цього угрупування знаходжуся в опозиції, не маю доступу до Генеральної прокуратури, бо порушувати справи проти цього може лише Генпрокуратура, а вона - невід`ємна частина Партії регіонів, а Президент прекрасно знає, що відбувається”.

Тимошенко одразу уточнила, що саме відбувається: кошти з країни “витягнули через спеціальний інструмент НБУ, витягнули фінанси і, по суті, сьогодні залишилися не більше 12-13 мільярдів, унаслідок чого жоден банк не може видати кредити...” Разом з тим українцям варто очікувати на якісь “наслідки від одкровень” лише після виборів, бо саме тоді Тимошенко обіцяє “вивернути цей вулик”, який представляє українську фінансову банківську систему та показати людям, що відбувається. І тільки як президент вона зможе призначити такого генпрокурора, “у якого вистачить політичної волі і мужності притягнути усіх до кримінальної відповідальності”.

Прем’єр розраховує потрапити до підручників

Юлія Тимошенко вважає діяльність свого уряду “прикладом того, як слід рятувати країну в умовах політичного протистояння і світової фінансової кризи”.

"Колись, коли пройде певний час і піде з країни це жахливе політиканство і принцип "чим гірше, тим краще"..., я переконана, що справжні економісти і аналітики подивляться на сьогоднішній рік і, можливо, будуть вчити по підручниках, як треба рятувати країну без грошей, більшості в парламенті, вибачте, без Президента і опозиції, яка розуміє сутність того, що відбувається у державі. Бо в цій ситуації ми ні на один день не знизили заробітні плати, пенсії і розрахунки з Росією за газ", - сказала Юлія Тимошенко.

На жаль, прем’єр не стала уточнювали, яким чином її кабінету вдається щомісяця звітувати про виконання бюджету в умовах рекордного для Європи та СНД падіння виробництва, природнім наслідком чого, зрозуміло, має стати падіння надходжень до державної скарбниці. Лише пообіцяла, що колись у вузького кола “справжніх фахівців” буде нагода ознайомитися з тим, як створювалося це “економічне диво”. "Коли-небудь справжні фахівці познайомляться з тим, як ми виконували бюджет в умовах, коли прибуток не платить жодне підприємство, і вони, можливо, будуть просто будувати свою практику. І можу впевнено сказати, що сьогодні, я і точно знаю, вже немає у нас ризику невиплати пенсій, заробітних плат, і у нас немає ніякого ризику дефолту", - заявила премєр.

Водночас вона категорично спростувала слова журналіста про те, що уряд ховає фінансову звітність, постійно коригує розписи держбюджету та демонструє пресі лише такі дані, з яких взагалі неможливо зробити ґрунтовний аналіз стану фінансів у державі. “Усі дані абсолютно повні викладаються на сайтах”, - ствердила прем’єр та пообіцяла “показати ті сайти”.

До того ж за її словами, до кінця кризи залишилося вже небагато: “ми до 1 березня плануємо, що з кризою ми остаточно попрощаємося і повернемося до всіх наших потужних соціальних програм, які ми розпочинали на початку 2008 року”. До цього прем’єрка додала свою переконаність, що її команда побудує “надійну владу, жорстку, чітку українську надійну владу” та закликала присутніх у студії теж в це повірити.

Вона вірить у свою перемогу, але «можливі варіанти»

Голова уряду твердо вірить у свою перемогу на президентських виборах, але визнає, що “можуть бути будь-які варіанти”, тож “якщо будь-який інший варіант – я просто піду в опозицію”, - заявила Тимошенко.

Ще одне її переконання стосується фальсифікацій: “я переконана, що такі спроби будуть. Дійсно в законі є недопустимі позиції, які нам не дали змінити, але ми будемо захищати результат з міжнародними спостерігачами з усією нашою командою та людьми». Тимошенко заявила, що на її думку, в Україну запрошена достатня кількість спостерігачів від ОБСЄ та інших міжнародних організацій. Вочевидь для того, аби запобігти фальсифікаціям ще на стадії голосування, не доводячи справу до судів. Але водночас Юлія Володимирівна ухилилася від прямої відповіді на запитання, чи не збирається вона сама зі своєю командою ініціювати судові позови чи то збирати новий Майдан у разі програшу на виборах.

Натомість охоче розповідала, як їй важко доводиться у нинішніх умовах: “всі проти мене. Це не просто так, це не випадковість, тому що вони (опоненти) твердо знають, що мій прихід до влади – це кінець всіх їхніх схем, всьому їх штучному на країні процвітанні. Вони це добре знають, тому вони згуртувалися так, що їх просто розрізнити неможливо”.

Чим відрізняється БЮТ від ПР?

Запитання про те, чому Юлія Володимирівна завзято критикує інші фракції парламенту за наявність там олігархів й дітей нардепів, але водночас не звертає уваги на такий самий стан речей у своїй фракції неабияк обурило прем’єрку. Вона навіть почала пояснювати журналісту, що саме вона розуміє під словом “олігархія”... й до справи перейшла тільки після втручання ведучого, який натякнув, що аудиторію цікавить не зовсім те, що можна почитати у тлумачному словнику.

Юлія Володимирівна пояснила, що бізнесова частина фракції БЮТ докорінно відрізняється від олігархів, які засіли у інших, бо не має впливу на рішення Кабінету Міністрів і його голови. "Чим відрізняється наша політична команда від команди, наприклад, Партії регіонів? Там бізнес є господарем фракції, а у мене бізнес на пташиних правах. Політику веду я і ті політики, які за десятки років довели своє чесне ім`я", - ствердила прем’єр. Та додала до цього неоднозначну фразу: "Мої рішення для мене настільки цінні, наскільки цінне майбутнє України".

Проте черговим каменем спотикання для передвиборчого монологу кандидатки у президенти став інтерес до бізнесу її чоловіка: прем’єра запитали, як називаються фірми, якими керує Олександр Тимошенко, але ВОНА не змогла просвітити аудиторію. "Бізнес у нього невеликий. Абсолютно скромний бізнес. Він працював у сільському господарстві і я давала чіткі пояснення, кого він вирощує... Він займається будівельним бізнесом. Це маленька компанія". Водночас, за словами Тимошенко, ці маленькі компанії дозволяють її чоловікові утримувати родину, що прем’єра цілком влаштовує. Вочевидь саме через це вона "абсолютно не вникає в бізнес чоловіка". У неї просто немає на це часу, “тому що, коли я приходжу, він вже спить. Коли я іду, він ще спить”. До цього Тимошенко додала, що бізнес чоловіка для неї “абсолютно нецікавий”, та й взагалі вона вважає аморальним “туди заглиблюватися” й “підключати державні можливості” до цього.

Луї Віттонами вже замучили Тимошенко у прямому ефірі дозволила розстебнути на собі сукню журналістці, яка поцікавилася, як прем’єру з її незначними офіційними доходами вдається мати такий великий гардероб. Це було зроблено щоб продемонструвати бирку українського дизайнера. "Чесно кажучи, вже замучили Луї Віттонами", - пояснила свій несподіваний жест Тимошенко.

Привідкривши застібку-блискавку на спині, журналістка сказала, що це плаття від Айне Гассе. "Це український дизайнер, це дівчина, яка є суперталановитою, яка демонструє свої колекції на світовій арені. Я займаюся в світі підтримкою українських дизайнерів", - зі сміхом заявила прем’єр та додала: "Думаю, що вам було б неприємно, якщо б прем’єр виглядав не так, як треба виглядати прем’єру. Тому я стараюся, але стараюся скромно, настільки, наскільки я можу це зробити".