Литвин зрозумів, що рейтингові кандидати не дуже вірять у свої шанси

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що не повториться 2004 рік в частині проведння третього туру виборів Президента України.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяви політиків щодо можливості проведення і третього туру виборів Президента. Він зазначив, що «це все технологічні напрацювання, які намагаються втілити в українську практику, в українські реалії».

При цьому В.ЛИТВИН додав, що « це є свідченням невіри найбільш рейтингових кандидатів у свої беззастережні шанси, про які вони так активно говорять».

Він сказав, що одним із таких сценаріїв є неприйняття змін до закону «Про вибори Президента України».

Цілком було прогнозовано, наголосив В.ЛИТВИН, що «вкидання такої величезної кількості доповнень до законопроекту не дозволить врахувати рішення Конституційного суду і Венеціанської комісії щодо даного законопроекту».

Голова парламенту зауважив, що сьогодні «вже з’являються певні тенденції, які дозволяють говорити про те, що 2004 рік не так далеко від 2010 року».

В.ЛИТВИН висловив переконання. що «в нас цього разу вистачить здорового глузду і розуміння того, що в 2010 році витримати 2004 рік буде неможливо».

«І я переконаний, що життя всі ці технологічні напрацювання підправить у правильному напрямі», - додав керівник парламенту.