Янукович зробить зовнішню політику України однозначною

Ухвалення закону про зовнішню і внутрішню політику зніме двозначне трактування зовнішньої політики України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України.

«Нам потрібно взяти участь у доопрацюванні закону про принципи зовнішньої і внутрішньої політики. Він дасть відповідь на ті питання і зніме суперечності і двозначне трактування зовнішньої політики України, що його весь час критикують у світі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр упевнений, що чітке визначення принципів зовнішньої політики сприятиме сприйняттю України як надійного партнера. «Закон дасть змогу проводити однакову політику і в Брюсселі, і в Москві, і у Вашингтоні. Скажіть, з нами матимуть справу інвестори, які не знають, чого можна очікувати від країни?», - поцікавився він.

Крім того, голова уряду вважає, що ухвалення закону про принципи внутрішньої і зовнішньої політики дасть змогу стабілізувати ситуацію в державі. «Тоді ми матимемо надійних партнерів, з якими ми можемо будувати довгострокові плани», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.