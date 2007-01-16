Комітет ВР почне обговорення пакету законів з боротьби з корупцією

17 січня 10-00 - Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією розпочне дводенне обговорення пакету законопроектів, спрямованих на протидію корупції: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення», «Про засади запобігання та протидії корупції» та «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень». Обговорення проводитиметься в рамках проекту Ради Європи «Підтримка незалежного урядування: проект протидії корупції в Україні» (вул. Садова, 3-а, кім. 330, зал засідань). Вхід за картками акредитації. Телефони: 255-34-94, 255-34-95.