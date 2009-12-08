Голова КС: не існує країни, де були б неможливі фальсифікації

Конституційний Суд України не розглядав питання можливості фальсифікацій виборів Президента України, головним завданням КС є захист прав людини під час виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, про це заявив голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК на зустрічі з Місією ОБСЄ зі спостереження за виборами Президента України, коментуючи рішення КС від 19 жовтня 2009 року щодо Закону України «Про вибори Президента України».

Він вкотре наголосив, що ніяких негативних наслідків бути не може, навпаки, рішенням КС із закону вилучено положення, які звужували права людини.

На думку А.СТРИЖАКА, яким би досконалим не був закон, можливість фальсифікацій, при бажанні, завжди знайдеться. «Не існує країни, де були б неможливі фальсифікації. Але цим мають займатися відповідні компетентні органи, а не Конституційний Суд», - зазначив голова КС.

Він також повідомив, що зараз КС продовжує розгляд справи щодо введення кримінальної відповідальності за порушення виборчого законодавства, яка була виділена в окреме провадження, під час розгляду справи щодо Закону «Про вибори Президента України». «Рішення у цій справі буде своєчасно і на перебіг виборчого процесу ніяк не вплине», - переконаний А.СТРИЖАК.

Представники ОБСЄ цікавились роллю і межами компетенції Конституційного Суду безпосередньо під час виборів Президента та ходом інших справ, які перебувають на розгляді КС, зокрема тих, що стосуються адміністративної юстиції.

А.СТРИЖАК висловив побажання, щоби президентські вибори наступного року в Україні відповідали всім встановленим критеріям, аби в іноземних спостерігачів було якнайменше роботи.