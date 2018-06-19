Як у центрі столиці продавали книгарню "Сяйво"

Приміщення в 364 кв. м на початку Червоноармійської, з окремим входом і в прекрасному стані, місцева влада пустила "з торгів" у 10 разів дешевше від ринкової вартості... Президентові знову варто брати телефон і дзвонити столичним урядникам. Днями він домігся відміни рішення щодо продажу приміщення видавництва “Українська енциклопедія”. На часі книгарня “Сяйво”. Її таки продали. Передостання книгарня в центрі Києва пішла з аукціону за ціною в рази нижчою за ринкову. Відповідальність за угоду поділяють чиновник від Блоку Литвина та чиновник від Блоку Черновецького.

9 листопада директорові книгарні Аллі Лазуткіній прийшов лист від заступника голови Шевченківської райради Олександра Федоренка. Він повідомив, що 16 вересня відбувся аукціон з продажу приміщення на Червоноармійській, 6, яке книгарня займає останні 48 років.

Загартована в судових війнах останніх років за право оренди, директорка “Сяйва” кинулася на поштамт. За законом, при проведенні аукціону орендатор має бути письмово поінформований щодо продажу його приміщення.

“Вирішили шукати “загублений” лист від районної ради на пошті. А Головпоштамт нам не може відповісти – отримували ми листа з повідомленням про аукціон чи ні. Вони просять назвати номер, який має значитися в описі до листа (коли надсилаєш цінний лист, робиться опис вкладеного). А як я назву якийсь номер, якщо листа не отримувала?” – розповідає Лазуткіна.

Повідомлення про аукціон було надруковано 14 серпня. У газеті “Дивіденди столиця”. Це видання не продається у вільному продажі – лише за передплатою. У примірнику газети, який ми розшукали, вказано наклад – 1 тисяча.

Хто вчасно прочитав цю газету? Приміщення купило ТОВ “Абріль-студіо”. Як свідчать дані київського управління статистики, які воно надало адвокатам «Сяйва», цю фірму було створено чотири місяці тому.

На Басейній, 9, де вона зареєстрована, автор обійшов дев’ять з дванадцяти квартир, які там є. У жодній про “Абріль-студіо” ніхто не чув. Три квартирі – пошарпані, з темними старими вікнами – були замкнені. Тоді я подзвонив по телефону, вказаному при реєстрації фірми. Слухавку взяла дівчина, яка сказала, що не знає хто такий Сергій Анатолійович (керівник фірми, дивіться документ). Коли я розповів їй, звідки в мене номер, дівчина начебто щось “пригадала”: “А-а-а, тоді вибачте. Сергія Анатолійовича зараз немає, залиште свої дані, і він вам увечері зателефонує”.

Ні ввечері, ні наступного дня мені ніхто не зателефонував. І на дзвінки на той номер ніхто не відповідав.

“Не парся, ця людина нічого не значить. Зараз ця фірма має перепродати приміщення, аби потім суд не міг його повернути”, – пояснив один з депутатів райради, який консультував бюро журналістських розслідувань “Свідомо” в цьому розслідування.

Набагато більше інформації дає ціна, за яку було продано приміщення в 364 квадратні метри на початку Червоноармійської, з окремим входом і в прекрасному стані. Сергій Анатолійович зміг купити його у Шевченківської райради за 2697512 гривень.

Ми подзвонили у дві агенції нерухомості: “Планету Оболонь” та “Алекс-консалт”. В одному ми представилися журналістами, в іншому – назвалися представником фірми, яка хоче продати магазин у 360 квадратів біля “Сяйва”.

Вилку цін в одному нам назвали від 4 до 8 тисяч доларів за квадратний метр, в іншому – 5–15 тисяч. Ріелтер, який думав, що ми продаємо магазин, одразу запропонував звести з банком, який купить приміщення за 3,5 мільйона доларів. Або 28 мільйонів гривень.

“Наш Київ сьогодні переживає не кращі часи: розкрадається земля та майно”, – звертається до киян на своєму власному сайті голова Шевченківської ради й держадміністрації Віктор Пилипишин.

Але обговорювати продаж приміщення “Сяйва” Пилипишин відмовився. Він передав через свою секретарку, що про це зі мною може поговорить його заступник Федоренко. Той самий, який сповістив “Сяйву”, що його приміщення продано два місяці тому.

Федоренко в телефонній розмові визнав, що “Сяйво” мали попередити про аукціон. Він сказав, що аукціон організовувало й займалося продажем управління комунального майна Шевченківської райради, яке очолює представник блоку Черновецького Євген Шевчук. (Інше джерело підтвердило, що аукціон справді організував Шевчук. Він теж не знайшов часу поспілкуватися на цю тему).

За словами Федоренка, зараз управління Шевчука має надати всі матеріали про угоду для вивчення. На запитання, чи це означає, що аукціон буде скасовано, чиновник відповів: “Просто так ми скасувати його не можемо. Я думаю, що “Сяйво” звертатиметься до суду. І якщо буде встановлено, що управлінням майна допущено певні порушення, то, можливо, його справді буде скасовано”.

“Сяйво” вже подало позов до Господарського суду на Шевченківську районну раду й фірму “Абріль-студіо”. Книгарня вимагає визнати результати аукціону й договір купівлі-продажу приміщення недійсними.

“Дату проведення суду ще не призначили. Зараз ми збираємо кошти на юриста й досудові витрати. Довелося залишити колектив книгарні без авансу… Уперше”, – повідомила директорка “Сяйва”.

Ще книгарня замовила вивіску з підсвіткою: “Сяйво: 2010–2020”. Планують повісити перед входом.

За дослідженням громадської організації “Опора”, з 1991-го по 2008 рік у Києві закрилося 70 книгарень.

Максим Опанасенко, бюро журналістських розслідувань "Свідомо", для УНІАН