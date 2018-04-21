Черновецький підкотив до пенсіонерів з ”щедрим даром” (фоторепортаж)

У приміщення ЖЕКу № 511 на Оболоні, – ажіотаж. У вузькому коридорі черга приблизно з п`ятдесяти людей. Вони штовхаються, криють нинішню владу. «За Омельченка хоч і пайків не роздавали, але і в Київраді не билися», - каже одна пенсіонерка, проте висловлює бажання взяти продуктовий пакет, «інакше візьме хтось інший».

У целофановому пакеті дві банки печінкового паштету, банка згущеного молока, шоколадка «Чайка», пляшка олії з промовистою назвою "Щедрий дар", по пачці цукру і рису.

- Зараз вже людей значно менше, - коментує Євген Чечель, депутат Оболонської райради від Блоку Черновецького, який контролює процес роздачі. – Бо в перший день прийшло багато людей не за графіком - було стільки народу, що одному пенсіонерові стало зле. Викликали «швидку». Тепер спокійніше.

Депутат також повідомив, що вартість продуктового пайка за цінами супермаркету становить близько тридцяти гривень, але, оскільки закупівлі робилися оптом зі складів, фонду це коштує дешевше.

Через цю точку отоварюються близько шестисот осіб за день, людей для обслуговування не вистачає, тому тут висить оголошення: «Запрошуються на тимчасову роботу фасувальники продуктових наборів». Євген Чечель сказав, що треба складати пакети. Десять копійок за один пакет – виходить близько п`ятдесяти гривень за день. Наразі на складі працюють близько десятьох людей, потрібні ще п`ятеро.

Обміркувати все побачене ми зайшли до найближчого гастроному, де у відповідному відділі зустріли пенсіонерку Олену Свєшнікову з двома пакетами від Черновецького. Жінка купила 24-градусну пляшку горобинової настоянки на коньяку і акуратно доклала її в один з пакетів. Ми розговорилася, мешканка Оболоні сказала нам:

- Це для мого чоловіка. Він ветеран війни, звільняв Харків від фашистів. Я несу йому пайок. Скажу, що це від Черновецького, мовляв, спеціальний подарунок для ветеранів. Тільки ви не пишіть про це.

Прохання пенсіонерки ми ігноруємо свідомо. Уявіть, що зраділий ветеран покликав розпити цю пляшку сусідів (кумів, друзів) і принагідно наївно похвалився її походженням. А оскільки нікому більше з пенсіонерів "горобинове" щастя не посміхнулося, то уявіть собі масштаби вірогідного скандалу! Добра і чуйна жінка могла спровокувати такі розборки, що фонду мало б не здалося...

Подумки увінчавши себе лаврами рятувальників фонду і його засновника, ми рушили в іншу «точку добродійності» за адресою Оболонський проспект 16-а. Біля дверей офісу соціальної допомоги населенню четвертого мікрорайону Оболонського району стояло кілька людей.

Маючи вже три пакети, пенсіонер Євген Зубанєв сказав:

- Я дуже задоволений, - каже Зубанєв. - У нас в сім`ї три пенсіонери, і добре, що Леонід Михайлович нас підгодовує. Спасибі йому. Ті, хто його критикує, хай не бере пайки.

Пенсіонерка Світлана Прокопівна, одержавши своє, дякує тим, кого вона вважає працівниками служби соціальної допомоги: «Спасибі вам за все, дорогі!» І тут відбувається невеликий конфуз. Виявляється, пайки роздають не працівники служби соціальної допомоги, а представники Блоку Черновецького, які орендують приміщення.

- Я не кажу спасибі ні Черновецкому, ні нашому уряду, - виправляється мешканка Оболоні. - Адже все це заслужили наші предки, які відновлювали цю країну і яку розграбували олігархи, зробивши нас жебраками. І не треба нам цього Черновецького, який у нас забирає в тисячу раз більше, ніж дає. Я повинна одержувати пенсію тисячу триста двадцять гривень, а одержую чотириста.

- Але ж не Леонід Михайлович винен в цьому, - зауважує депутат Оболонської районної ради від Блоку Черновецького Тамара Романюк, яка керує процесом роздачі пайків.

- Я це розумію. Але він має відношення до тарифів. Він, напевно, приватизував Дніпро, якщо збільшує ціну на холодну воду втричі! Пайки беру, але голосувати за нього не буду. Так і знайте.

Тамара Романюк розповіла, що контролює на Оболоні дві ділянки, і ці точки працюватимуть до 19 січня.

- Для отримання допомоги людям достатньо мати при собі паспорт, пенсійне посвідчення, ідентифікаційний код, - говорить вона. - Видаємо не тільки самим пенсіонерам, а й тим, хто приходить з цими документами замість них. Тим людям, які є в наших списках, але не відвідали нас, ми привозимо пайки додому.

- Ексцеси трапляються?

- Один пенсіонер почав обурюватися, мовляв, на консервній банці стоїть дата виробництва – листопад 2006 року: продукти прострочені. Довелося пояснювати, що дата і термін придатності – речі різні.

До пайка додається газета Черновецького «Имею право» (N 46-А за грудень 2006 року). У ній оприлюднено звернення мера до киян. Від коментарів утриматися складно... «...Я гарантую, що жодного з вас я не залишу наодинці з своєю бідою. У цьому вся моя суть». Ну, це вже занадто: до біди додається ще й Черновецький. «Ніхто не буде розчарований, тому що для мене це питання навіть не політичного, а біологічного життя або смерті». Фраза чомусь примушує замислитися над запитанням: чи є життя на Марсі? «Ми прийшли всерйоз і надовго.» А це, Леоніде Михайловичу, скажете після того, як всі кияни одержать платіжки за послуги ЖКГ...