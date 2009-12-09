Депутати хочуть потрапити в Межигір'я, щоб подивитися на монастир?

Народні депутати вимагають від Президента України Віктора ЮЩЕНКА скасувати “таємне” розпорядження від 9 липня 2007 року про передачу урядової резиденції “Межигір’я” в користування на той час прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН народний депутат від БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО.

Він зазначив, що резиденція “Межигір’я” в Україні стала “символом української корупції”. За словами депутата, у світі кожне місто й країна мають свої символи. “Пізанська вежа є символом Пізи, Ейфелева вежа - символом Парижа, статуя Свободи - символом Нью-Йорка, а в Україні є символ корупції – “Межигір’я”, - заявив В.БОНДАРЕНКО.

Він наголосив, що народні депутати з фракції БЮТ наполягатимуть на тому, аби суд “об’єктивно розглянув ситуацію з “Межигір’ям” щодо законності переходу цієї резиденції в приватні руки”. За словами В.БОНДАРЕНКА, депутати з фракції Партії регіонів докладають усіх зусиль, щоб “оригінали документів не потрапили в суд, бо вони чудово розуміють, що це була незаконна оборудка”.

В.БОНДАРЕНКО також не виключив можливості пікетування самої резиденції.

У свою чергу, народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Володимир АР’ЄВ додав, що парламентарії “спробують потрапити на територію “Межигір’я”, щоб подивитися, в якому стані історична будівля монастиря, який розміщений на цій території”.

Він наголосив, що на сьогодні шлях у резиденцію закритий шлагбаумом, а прості люди мусять об’їжджати її розбитими дорогами, бо асфальтована “за кошти держави дорога тільки для пана”.

Народний депутат від БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ наголосив, що представники Партії регіонів знають, що вони “неправі ні з моральної, ні з юридичної точки зору, тому групою народних депутатів України з Партії регіонів фактично викрадено з Вишгородської райдержадміністрації оригінали документів, які стосуються резиденції “Межигір’я”.

“Вони замітають сліди”, - додав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Народний депутат України Борис ШИЯНОВ (фракція БЮТ) наголосив, що на сьогодні вже є “достатньо матеріалів, щоб говорити про те, що є дуже серйозні порушення при передачі державного майна” - резиденції в Межигір’ї лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Довідка УНІАН. 26 серпня Кабінет міністрів прийняв рішення про повернення у державну власність резиденції “Межигір’я”, де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ. Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції подати позов до суду з приводу повернення резиденції “Межигір’я” в державну власність.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції “Межигір’я”.

Генеральна прокуратура проводить перевірку звернень і повідомлень щодо законності придбання у власність і користування земельною ділянкою та будівлями в урочищі Межигір`я.