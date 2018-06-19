Юрій Луценко: Віктору Андрійовичу скажу одне - якщо бджоли дохнуть, то винен не Луценко

Конфлікт між Президентом і міністром внутрішніх справ розгорівся на сьогоднішній нараді з питань протидії корупції, контрабанді, нелегальній міграції. Віктор Ющенко, звертаючись до керівників силових структур, сказав: "Ви бездарні міністри і керівники відомств. Своєю роботою, своєю некомпетентністю ви принижуєте цю націю... Ви є співучасниками цього жахливого (корупційного. - Ред.) процесу». Юрій Луценко, заявивши, що звинувачення з уст Президента - несправедливі, залишив нараду. Згодом міністр дав прес-конференцію, стенограму якої і публікує УНІАН

Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ:

Як показала сьогоднішня нарада силовиків у Президента, він шукає лише можливості різко критикувати, абсолютно не розбираючись у стані справ.

Я довго терпів критику Президента щодо силових структур України, через яку в іншій країні були б заголовки: «Ющенко назвав українську міліцію злочинною шайкою» або «Ющенко заявив про те що «силовики лампаси і ґудзики блискучі начепили, і це вся їх робота, а чим далі від міліції — тим безпечніше». Я вважаю, що такі вислови не роблять честі жодному політику, який дбає про безпеку мільйонів громадян, а тим більше — главі держави, який систематично рубає сук, на якому сидить вся країна.

Я готовий приймати критику до себе особисто, до стану справ в міністерстві, але я проти обпльовування, дискредитації і деморалізації 220 тисяч офіцерів, які в дуже тяжких умовах несуть свою службу.

20 грудня ми будемо відзначати День міліції з честю і гідністю — у нас є чим гордитися за цей рік. На жаль, на своє професійне свято це не можуть собі дозволити політики, які займаються ганебною дискредитацією силової системи України. Сьогодні я прийшов на нараду до Президента, щоб доповісти про успіхи і про проблеми, які існують в правоохоронній системі. Тим не менше, запізнившись, як водиться, на 45 хвилин, Віктор Андрійович відразу сказав: «Ви начепили лампаси, нещасні генерали (щоправда, я старший лейтенант, а Президент у нас капітан) і всі ви є заодно, а 46 мільйонів українського народу вас ненавидять, бо ви очолюєте корупцію і злочинність в Україні».

Такі образи я не дозволю нікому по відношенню до себе особисто, бо виграв безліч судів і за менш дрібні звинувачення, які висували мені політичні опоненти. Тому я покинув це політичне ігрище. Але якщо вже Президент після цього вирішив прокоментувати те, що я покинув цю нараду, щоб не слухати його «праведного» гніву і що мені варто подати у відставку, то я дам відповідь Віктору Андрійовичу: не я захищав свого тестя, якого зловили на гарячому при отриманні хабара в 20 тис. доларів, це робив Віктор Андрійович. Я порушував проти нього кримінальну справу і впевнений, що він має сісти в тюрму, не дивлячись на дуже високого покровителя, який опустився до того, що публічно розповідає, що «його зятя підставили жуліки, а він чесна і непідкупна людина!». Не я приймав на роботу сотні чиновників, які розкрадають державний бюджет. Зокрема, цього року міліція виявила розкрадань більше ніж на 2 млрд. гривень. За всі роки президентства Ющенка фігурантами кримінальних справ стали 600 чиновників, які призначаються указами Президента або керівниками президентської вертикалі. Я за цей рік 600 міліціонерів звільнив з порушенням кримінальних справ за зраду погонів, а Віктор Андрійович жодного з «своїх» не те що не звільнив, навіть не відсторонив від посад. Сотні розкрадачів бюджету сидять у нього за спиною, але він абсолютно не збирається боротися з ними ні у Всесвітній день боротьби з корупцією, ні всі ці 5 років, протягом яких він ганебно править Україною. Не я спокійно спостерігав за розкраданням сотень мільярдів гривень, які виділив НБУ комерційним банкам і які пропали ніхто не знає де. Я порушував кримінальні справи і винні будуть сидіти, незважаючи на високе заступництво найвдалішого (як він сам себе характеризує) банкіра всіх часів і народів. Ще раз підкреслюю: сотні мільярдів пішли повз державні інтереси під повне прикриття Президента Ющенка. Не я нагороджував Ківалова-«підрахуя» і йому подібних державними нагородами - я вимагав і вимагаю його відповідальності по справі, яка знаходиться в прокуратурі. Не я підписував разом з Януковичем універсал національної єдності, через який депутати отримали недоторканність в 2006 році, після чого Янукович створив сайт «однокамерники.ру». Це робив Ющенко, а я отримав внаслідок цього сотні розвалених кримінальних справ.

Тому Віктору Андрійовичу скажу одне: якщо бджоли дохнуть, то винен не Луценко, а той пасічник, який абсолютно не вміє керувати своїм господарством! Я розумію, чим я допік Віктору Андрійовичу. Я йому допік одним - тим, що речі називаю своїми іменами. Він надзвичайно обурився ще за часів Балоги, коли я розповів, як він закликав мене до створення більшості в Київраді разом з Черновецьким. І коли він кинув свою знамениту фразу: «Юра, кинь свої мєнтовські штучки, бо кожен, хто заходить до мене в краватці, ніколи не сяде по твоїх кримінальних справах». Тоді я розповів про ці слова Президента публічно, тому що вважаю, що такі речі не можуть залишатися в кулуарах, бо це позиція Президента, яка перекреслює всі його заклики щодо бандитів у тюрмах. Тоді мені заборонили ходити в Секретаріат і навіть коли я приходив на протокольні наради, мене просили покинути приміщення, бо Віктор Андрійович дуже образився на правду, яка очевидно, ріже очі, на той момент ще не застелені безстидством до кінця.

Зараз ця фраза знову випливла, Віктор Андрійович знову сказав: «Жодного генеральського звання на День міліції я не присвою!». Це - позиція глави держави, який регулярно зводить рахунки не конкретно з міністром (це я ще розумію, це я ще терплю, правда, портрета Президента після цього я зняв з стіни свого кабінету), але зводити рахунки з міліцією, не видати державні нагороди тим, хто загинув при виконанні свого обов’язку і присяги (а такі пропозиції ми давно надіслали в Секретаріат, але так і не отримали бажаних для родин загиблих державних нагород). Я такого ніколи не допускав. Я думаю, що це крапка на відносинах.

Я розумію, що ще треба терпіти декілька важких місяців і вочевидь, глава держави мав якось би координувати роботу, не зважаючи на такі відносини із діючим міністром внутрішніх справ, як і іншими нелюбими йому міністрами. Віктор Андрійович вибрав іншу дорогу, як він каже: «Не буде України без Ющенка», або як розвішує усіх 15 чоловік, які його підтримують, на білбордах з поясненнями, чому вони за Ющенка. Щоправда, він забув ще двох чоловік почепити на білборди. Я би на його місці повісив портрет Кучми і написав би: «Я отримав свободу і економічне процвітання. Я за Ющенка!». І точно такий же білборд - Януковича. Це було б правдою, тією правдою, якою, на жаль, я пишатися не можу, бо я також голосував за Ющенка, і мені за це дуже прикро. Саме тому сьогоднішня нарада була останньою краплею мого терпіння. Я вважаю, що після цього говорити про главу держави, який виконує свої обов’язки далеко від особистих симпатій чи антипатій, не доводиться. Відтак, я щасливий лише в одному - що до виборів залишилось дуже небагато».