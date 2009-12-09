«Молодіжці» ПР дозволили відкривати пиво ім'ям Януковича (фото)

У «делегатських теках», розданих учасникам з`їзду «Союзу молоді регіонів України» в кінотеатрі «Зоряний», окрім робочих матеріалів, і стандартного «сувенірного набору» - яскраві значки, хустки і ручки, виявилися ще і брелоки з партійною символікою, явно «заточені» під пивну кришку, пише Обком.

На «брелоках» вибитий ідеологічно витриманий напис: «Янукович наш президент 2010»

Фото Обкому