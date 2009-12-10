Тігіпко про "газову війну", "газову істерію" і команду Ющенка

Кандидат у Президенти Сергій ТІГІПКО вважає, що Рада національної безпеки і оборони України штучно провокує “газову істерію”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив, коментуючи поширену Радою нацбезпеки та оборони аналітичну записку, в якій йдеться про загрозу «нової газової війни» у випадку виникнення проблем з розрахунками за російські енергоносії.

На думку С.ТІГІПКА, «команда Віктора ЮЩЕНКА в газовому питанні зайняла позицію «чим гірше тим краще».

«Безумовно, за споживаний газ необхідно платити вчасно і в повному об’ємі. І є загроза, що заборгованість може вирости до таких розмірів, що виникне питання про встановлення контролю «Газпрому» над українською газотранспортною системою. І тоді питання приватизації ГТС чи створення міжнародного консорціуму на вигідних для нас умовах відпадуть. Незрозуміло лише, навіщо в команді ЮЩЕНКА вирішили викласти ці очевидні речі в такій формі, щоб спровокувати побоювання нової газової війни. Не вірю, що зроблено це в турботі про інтереси України», - заявив С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що буквально вчора єврокомісар з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС сказав, що не виключає нові перебої з поставками газу в Європу. В цій ситуації, наголосив С.ТІГІПКО, українські чиновники всіх рівнів просто зобов’язані послаблювати побоювання наших європейських партнерів, а не посилювати їх.

Безперечно, визнав політик, уряд допускає багато помилок в цій сфері. “Але лякати всіх газовою війною, сподіваючись перетворити її на внутрішньополітичну, - означає, шкодити не ТИМОШЕНКО, а всій Україні», - зазначив кандидат у Президенти.