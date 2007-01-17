До лікарні, де оперували Кушнарьова, прибув міністр охорони здоров`я

Юрій Поляченко

Міністр охорони здоров`я Юрій Поляченко прибув до Ізюмської лікарні (Харківська область), де проходить консиліум про стан і подальше лікування народного депутата України Євгена Кушнарьова.

Як повідомляв УНІАН, учора о 22.15 в Ізюмській районній лікарні завершилася операція Євгена Кушнарьова у зв`язку з вогнепальним пораненням в живіт. Постраждалому видалена одна нирка, а також більше 30 см кишечника. Крім того, під час операції, зважаючи на втрату крові Є.Кушнарьовим, йому було зроблено пряме переливання крові. Стан здоров`я Є.Кушнарьова після операції лікарі оцінили як тяжкий. Одужання багато в чому залежатиме від організму Євгена Петровича.

У лікарні, де перебуває народний депутат, працюють лікарі з Харківського медичного інституту, обласної лікарні, а також медичні фахівці з Києва.