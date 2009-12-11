Хто з кандидатів був би найзручншім для олігархів Президентом

Нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ є найбільш бажаними президентами для олігархів, вважають опитані «Політичною думкою» провідні політичні експерти.

На запитання, хто з основних кандидатів у президенти може бути найзручнішим для українських олігархів і чия перемога для олігархату була б небажаною, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА відповів: “Заклик БЕРЕЗОВСЬКОГО підтримати ЮЩЕНКА на виборах веде нас назад, бо БЕРЕЗОВСЬКИЙ був при Єльцині, коли керувала так звана семибоярщина, коли олігархи усім керували”.

В.БАЛА не бачить “перспектив України, якщо така ситуація буде розвиватися у нас. Крім того, те, що робить БЕРЕЗОВСЬКИЙ, є некоректним. Звичайно, В.ЮЩЕНКО був би найзручнішим президентом для українських олігархів. В той же час перемога на виборах Юлії ТИМОШЕНКО була б для олігархів небажаною, оскільки їм довелося б грати за правилами, які вигідні в першу чергу державі, а не їм”.

Як вважає президент Центру глобальних та національних стратегій Василь БАЗІВ, в Україні збудований “найолігархічніший суспільний лад в усьому посткомуністичному просторі. Такої міри організації суспільства нема ні в Середній Азії, ні в Росії. Якщо основи цього ладу були закладені при КУЧМІ, то до абсолютної досконалості довів його ЮЩЕНКО. Тому ЮЩЕНКО дорівнює олігархат, а олігархат дорівнює ЮЩЕНКО. Це єдиний кандидат, який влаштовує українських олігархів. Але, на щастя України, цей кандидат без шансів”.

На переконання експерта, “єдиною небезпекою для олігархів є ТИМОШЕНКО, тому вони й утворили єдиний фронт проти неї, куди входять як олігархи, так і такі кандидати як ЯНУКОВИЧ, ЯЦЕНЮК і, звичайно ж, ЮЩЕНКО”.

На думку політолога Ігоря ЖДАНОВА, “в нас олігархи самодостатні, і вони без підказок БЕРЕЗОВСЬКОГО знають, кого їм підтримувати чи не підтримувати. Хто для українських олігархів був би зручним Президентом і не дуже зручним? Гадаю, що українські олігархи намагатимуться не сваритися із жодним з кандидатів у президенти”.

За словами політичного аналітика Сергія КІСЕЛЬОВА, якщо виходити “з реалій сьогоднішніх, то більшість олігархів підтримує В.ЯНУКОВИЧА. Найзручнішим Президентом для олігархів, звісно, був би ЯНУКОВИЧ, тому що є побоювання, що ТИМОШЕНКО може бути до них жорсткою. Ну і, звичайно, Віктор ЮЩЕНКО їм комфортний. Ми бачили, що олігархи знаходили з ним спільну мову - це і благодійні його фонди, і “Мистецький арсенал”.

Економіст Віктор ЛИСИЦЬКИЙ вважає небажаною для олігархів перемогу на виборах Ю.ТИМОШЕНКО, “бо вона добре знається на фінансово-економічній ситуації і має добру команду. Найзручнішим президентом для олігархів був би В.ЯНУКОВИЧ”.

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО зазначає, що будь-який Президент, що приходить до влади, “має два шляхи стосунків з олігархами – або змусити олігархів працювати на Україну і на себе, або самому стати одним із олігархів. КУЧМА намагався бути над олігархами, і в нього це вийшло. ЮЩЕНКО намагався бути одним з олігархів і тому, що б він не говорив про демократію, українську націю, вони прекрасно розуміють, що він хоче бути одним з них”.

“Для ТИМОШЕНКО, - вважає експерт, - головне не влада, не власність. Для неї важливий престиж, авторитет і захоплення українців нею. І в цій ситуації я не заздрю олігархам. Ніхто з олігархів не може розраховувати на дружбу з ТИМОШЕНКО після того, як вона стане Президентом”.

Представник Центру соціальних технологій «Соціополіс» Володимир ПОЛЯКОВ найбільш оптимальною кандидатурою у президенти для великого бізнесу називає В.ЮЩЕНКА, тому що “він найменше впливає на економічні процеси, у нього нема своїх власних олігархів. Він дружить з усіма і тому його кандидатура є для них найбільш бажаною. Найбільш незручна кандидатура для олігархів – Ю.ТИМОШЕНКО, котра з 2005 року веде так би мовити боротьбу між олігархами і державними інтересами. Стосовно В.ЯНУКОВИЧА, то він теж був би зручним для олігархів. Менше, ніж ЮЩЕНКО, але значно більше, ніж ТИМОШЕНКО”.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що “БЕРЕЗОВСЬКИЙ мав рацію, коли говорив, що ЮЩЕНКО найкращий для олігархів. Оскільки саме за ЮЩЕНКА були створені усілякі такі фонди, де біля Президента збиралися всі олігархи, де він виклянчував у них гроші для, як би сказати, щоб не ображати, для всіляких своїх ідей та планів. Звичайно, що ЮЩЕНКО жодної загрози для них не несе. Ба більше, він допомагає їм вирішувати певні проблеми особисті”.

На думку політичного аналітика Ореста СОХАРА, будь-який український Президент “буде зручний для олігархів. Тут питання швидше не в Президенті, а в форматі держуправління, де Президент залежний від промислово-фінансових груп. Без сумніву, радикально б змінилася ситуація в стосунках, якби Президентом був СИМОНЕНКО”.

Як відомо, Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ звернувся до українських олігархів, аби ті підтримали на виборах Президента В.ЮЩЕНКА. Про це йдеться у його статті, оприлюдненій в Інтернет-виданні «Українська правда».