Наша Україна і БЮТ висловлюють співчуття рідним і близьким Кушнарьова

“Наша Україна” і Блок Юлії Тимошенко висловлюють співчуття рідним, близьким і друзям народного депутата України Євгена Кушнарьова, який передчасно і трагічно пішов із життя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, “попри те, що Євген Кушнарьов був нашим політичним опонентом і стояв на інших світоглядних позиціях, ми шанували його як яскравого, професійного політика”.

Блок Юлії Тимошенко також висловлює співчуття рідним і близьким Є.Кушнарьова. Члени блоку поділяють їхнє “горе і біль тяжкої втрати”, сказано на офіційному сайті БЮТ.