Україна та Чехія спільно досліджуватимуть політичні репресії

Служба безпеки України та Інститут досліджень тоталітарних режимів й Архів справ держбезпеки Чеської Республіки підписали Договір про співробітництво у сфері гуманітарних проектів, пов’язаних з вивченням політичних репресій, які чинились комуністичним тоталітарним режимом на території цих двох держав.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, документ сьогодні у Києві підписали голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, директор Інституту досліджень тоталітарних режимів доктор Павел ЖАЧЕК, директор Архіву справ держбезпеки Чеської Республіки доктор Ладіслав БУКОВСЬКИ.

Договором передбачено реалізувати спільні дослідницькі програми, видання наукових праць та оприлюднення документів, організацію наукових конференцій та семінарів.

Особливе значення має домовленість сторін про обмін електронними копіями розсекречених документів, що має значно підвищити відкритість та доступність такої інформації не лише для науковців та дослідників, але й для широких кіл громадськості обох країн.

На переконання В.НАЛИВАЙЧЕНКА, підписання Договору сприятиме поповненню знань щодо об’єктивної картини подій радянського часу. Він підкреслив, що завдяки досягнутим домовленостям чеські дослідники отримають вільний доступ до українських архівних документів, а вітчизняні дослідники матимуть змогу досліджувати документи, що зберігаються в чеських архівах.

“Усі документи, отримані нами в ході співпраці, будуть доступні в Інформаційно-довідкових залах Служби безпеки”, - зазначив керівник СБУ.

За інформацією П.ЖАЧЕКА, наразі в Чехії Інститут досліджень тоталітарних режимів та Архів справ держбезпеки перевели в електронний формат і оприлюднили близько 12 млн. сторінок документів, пов’язаних з тоталітарною системою.