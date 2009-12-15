На останнє цього року засідання року Київрада припасла понад 70 ділянок?

На останнє цього року засідання Київради, яке планують провести 24 грудня, готують великий блок земельних питань, пише газета «Сегодня» (№278 до (3411)).

Видання зазначає, що спочатку планувалося цього року ще два засідання Київради - на 17 і 24 грудня, причому 17-го число депутати планували роздати понад 70 ділянок землі. Але потім засідання перенесли на 24 грудня. «Хочуть земельну частину розширити, готують документи», - сказало газеті джерело в Київраді.

Разом з цим газета пише, що столична прокуратура не раз стверджувала, що 10 соток, які постійно роздають на сесії, видаються зовсім не киянам, а підставним людям, які потім перепродують сотки якійсь відомій персоні. Видання наводить приклад операцій, про які стало відомо безпосередньо йому і пише, що липових землевласників шукають, зокрема, на біржі праці на вокзалі і в гуртожитках. Так, безробітному з Хмельницької обл. заплатили 100 грн., а студенту КПІ – 200 грн. за участь в операції.

У мерії стверджують, що якщо подібні випадки і є, то чиновникам про це невідомо. «Ділянки одержують люди, які подають документи. Я не виключаю, що ці ділянки потім перепродують. Але в нас немає можливості перевірити кожну, та і не в цьому наше завдання. Ми повинні дати людям 10 соток належної їм землі», - прокоментував газеті заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр ЛУЦЬКИЙ.