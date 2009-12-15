На останнє цього року засідання року Київрада припасла понад 70 ділянок?
Про махінації чиновники не знають?
На останнє цього року засідання Київради, яке планують провести 24 грудня, готують великий блок земельних питань, пише газета «Сегодня» (№278 до (3411)).
Видання зазначає, що спочатку планувалося цього року ще два засідання Київради - на 17 і 24 грудня, причому 17-го число депутати планували роздати понад 70 ділянок землі. Але потім засідання перенесли на 24 грудня. «Хочуть земельну частину розширити, готують документи», - сказало газеті джерело в Київраді.
Разом з цим газета пише, що столична прокуратура не раз стверджувала, що 10 соток, які постійно роздають на сесії, видаються зовсім не киянам, а підставним людям, які потім перепродують сотки якійсь відомій персоні. Видання наводить приклад операцій, про які стало відомо безпосередньо йому і пише, що липових землевласників шукають, зокрема, на біржі праці на вокзалі і в гуртожитках. Так, безробітному з Хмельницької обл. заплатили 100 грн., а студенту КПІ – 200 грн. за участь в операції.
У мерії стверджують, що якщо подібні випадки і є, то чиновникам про це невідомо. «Ділянки одержують люди, які подають документи. Я не виключаю, що ці ділянки потім перепродують. Але в нас немає можливості перевірити кожну, та і не в цьому наше завдання. Ми повинні дати людям 10 соток належної їм землі», - прокоментував газеті заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр ЛУЦЬКИЙ.