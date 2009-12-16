Іран успішно випробував ракету з дальністю польоту в 2 тис. км

В Ірані сьогодні проведено успішне випробування ракети "Седжил-2", що має дальність польоту в 2 тис. км.

Про це передає ІТАР-ТАСС із посиланням на іранський телеканал "Аль-Алам".

Дана ракета класу "поверхня-поверхня" має більшу дальність дії, ніж ракети "Шахаб". «Седжил» є двоступінчатою ракетою на твердому паливі.

На думку фахівців, згадані характеристики ракети дозволяють уражати цілі в Персидській затоці.

Наразі Ісламська Республіка має в своєму розпорядженні балістичні ракети "Шахаб-3" радіусом дії до 2 тис. км. Ці ракети, як стверджують міжнародні, зокрема ізраїльські, експерти, були створені на базі північнокорейської ракети "Нодон1".