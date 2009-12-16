Іран успішно випробував ракету з дальністю польоту в 2 тис. км
12:27, 16 грудня 2009Політика
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Можуть уражати цілі в Персидській затоці
В Ірані сьогодні проведено успішне випробування ракети "Седжил-2", що має дальність польоту в 2 тис. км.
Про це передає ІТАР-ТАСС із посиланням на іранський телеканал "Аль-Алам".
Дана ракета класу "поверхня-поверхня" має більшу дальність дії, ніж ракети "Шахаб". «Седжил» є двоступінчатою ракетою на твердому паливі.
На думку фахівців, згадані характеристики ракети дозволяють уражати цілі в Персидській затоці.
Наразі Ісламська Республіка має в своєму розпорядженні балістичні ракети "Шахаб-3" радіусом дії до 2 тис. км. Ці ракети, як стверджують міжнародні, зокрема ізраїльські, експерти, були створені на базі північнокорейської ракети "Нодон1".
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