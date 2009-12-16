Україна нагадує Северінсен дівчину, яка чекає запрошення до танцю

Радник прем’єр-міністра України на громадських засадах, співдоповідач ПАРЄ з питань виконання Україною зобов’язань перед Радою Європи у 1997-2008 роках Ханне СЕВЕРІНСЕН заявляє, що Європейський Союз втратив історичну можливість запропонувати Україні реальну перспективу стати членом цієї організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час спілкування з журналістами в Інституті світової політики у Києві.

«Євросоюз мав би тісніше співпрацювати з Україною, але він втратив цей історичний момент», - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН, уточнивши, що у 2005 році внутрішня і зовнішньополітична ситуація навколо України була сприятлива для початку практичної інтеграції у ЄС шляхом проведення реформ і реального досягнення відповідності європейських критеріїв та вимог.

Однак, пояснила Х.СЕВЕРІНСЕН, цього не сталося через «перевантаження» Євросоюзу новими членами, які увійшли до складу організації після чергової хвилі її розширення.

«Що мав тоді сказати ЄС: приходьте до нас, це довгий шлях, але в кінці є світло», - зауважила Х.СЕВЕРІНСЕН і додала, що, на жаль, ЄС такої заяви не зробив.

Водночас, наголосила вона: «Чи повинна Україна сьогодні сидіти і чекати на запрошення до танцю, як дівчина?».

На думку Х.СЕВЕРІНСЕН, самі українці повинні визначити для себе, чи хочуть вони запроваджувати демократичні цінності, верховенство права, високий рівень розвитку економіки і соціальні стандарти, насамперед, для себе, а не для Європи. На її переконання, це повинен бути внутрішній вибір самої держави, а не спонукання ззовні.

«Україна має великі перспективи і в майбутньому має усі шанси стати членом Євросоюзу», - висловила переконання Х.СЕВЕРІНСЕН.