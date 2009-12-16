За територіальну реформу Безсмертний був готовий платити своїм майбутнім

Керівник Центрального виконкому «Нашої України», перший заступник керівника виборчого штабу Ющенка Роман Безсмертний переконаний, що не провівши територіальної і адміністративної реформи, країна не зрушить з місця. Про це він заявив в ефірі Радіо ЕРА.

Він зауважив, що адміністративно-територіальна реформа залишається актуальною, однак ні у уряду Тимошенко, ні у уряду Януковича не вистачило мужності провести її, «адже вона є дуже болючою для номенклатури, яка урядує на всіх рівнях».

Безсмертний також сказав, що Ющенко був зацікавлений у проведенні реформи, і для її реалізації все було підготовлене, але ці ідеї зустрілися з жорсткою протидією прем’єр-міністра. «Вона вважала, що напередодні парламентських виборів проведення такої реформи зруйнує будь-який вплив на території і не дасть можливості перемогти на виборах. За такої протидії Тимошенко продовжувати реформу було безглуздям», - сказав Безсмертний.

Він зауважив, що в урядах Януковича і Єханурова були люди, які розуміли важливість територіально-адміністративної реформи, але боялися, що як тільки до неї підступляться, вони зазнають політичного фіаско.

Водночас Безсмертний наголосив: «Я готовий був до того, щоб заплатити своїм політичним майбутнім, але реформу провести».

Він вкотре підкреслив, що без реформи країна розвиватися далі не буде. «Адже виною того, що у нас блокуються всі інші реформи, є архаїчна, посткомуністична територіальна система організації», - підсумував Безсмертний.