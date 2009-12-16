Гриценко хоче замінити «заклинання держчиновників» на мистецтво

Кандидат на пост Президента Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує на необхідності очистити українську історію від ідеологічного бруду.

“Коли йдеться про важливі історичні події, такі як Голодомор та діяльність УПА, треба говорити людям правду. Лише тоді, коли ми її дізнаємося, зможемо приймати рішення”, - йдеться у переданій агентству УНІАН прес-службою А.ГРИЦЕНКА заяві.

Кандидат у президенти закликав очистити українську історію від ідеологічного бруду і дотримуватися правди у викладанні історії, у тому числі – стосовно болючих тем нещодавнього минулого нашої держави.

“Коли людям протягом десятиріч говорили одну правду, а сьогодні стають відомими інші документи, які свідчать абсолютно про протилежне, - у таких умовах буває важко міняти своє ставлення”, - пояснив А.ГРИЦЕНКО. Він навів власний приклад, коли, будучи молодим офіцером, не вірив розповідям своєї бабусі про жахи Голодомору.

“Вона пригадувала, як сусіди їли своїх дітей. А я казав, що такого не може бути, адже партія навчала зовсім іншому. Вже пізніше, коли отримав доступ до інформації, зрозумів, що відбувалося насправді”, - розповів він.

За словами А.ГРИЦЕНКА, за радянських часів багато історичних фактів перекручувалися. Щоб донести правду про історичні події, він пропонує припинити “заклинання державних чиновників”, а натомість підключити мистецтво.

«У художній формі розказати справжню історію про той час і людей, які в ньому жили, були змушені приймати тяжкі рішення. У висококласному серіалі може бути більше сенсу, ніж у сперечаннях академіків», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Водночас, кандидат у президенти заявляє про необхідність належного соціального забезпечення учасників тих подіях, які захищали свою землю.

“Ми мусимо забезпечити їм гідну старість. А з оцінкою історії суспільство з часом визначиться”, - сказав він.