Яценюк: Україна має започаткувати новий формат відносин з ЄС

Кандидат на пост Президента України, засновник фонду Open Ukraine Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Україна має започаткувати новий формат відносин з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на міжнародній конференції в рамках київського безпекового форуму «Світова криза: безпекові наслідки та виклики для ширшої Європи», що проводиться за ініціативи фонду Open Ukraine.

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що перспективи України щодо членства в Європейському Союзі є незрозумілими.

«Моя позиція дуже чітка: якщо ЄС готовий до переговорів щодо членства України, ми теж готові, і мені так само зрозуміло, що ЄС не готовий», - сказав він.

Однак, за його словами, Україні необхідно далі розвиватися, і тому «ми повинні започаткувати новий реальний формат відносин, не декларації, не те, в що ми хочемо вірити, а те, що реально може відбутися».

А.ЯЦЕНЮК зауважив, передусім Україні необхідний безвізовий режим з Європейським Союзом, вільне переміщення товарів та послуг та політичний діалог. Також Україна та ЄС мають втілювати спільні великі проекти, починаючи з енергетики.

«Це я бачу базовим завданням для наших двосторонніх відносин», - сказав він.

Кандидат у президенти також вважає, що набуття чинності Лісабонської угоди є дуже серйозним кроком вперед. За його словами, це означає, що ЄС перейшов на абсолютно новий рівень розвитку.

«Це означає, що на європейському континенті почала створюватися надсильна держава. Ті методи управління, які будуть в ЄС, означають, що дійсно ЄС почав становитися всемогутнішим», - сказав він.

Однак на європейському континенті необхідно усвідомити, що Європа – це не тільки 27 країн – членів ЄС, підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Водночас він вважає, що Україні не слід забувати про східних партнерів: починаючи з Росії, Казахстану та Білорусі і закінчуючи Азербайджаном та Туркменістаном, як ресурсними країнами.

«Я вбачаю необхідність економічної інтеграції з цими країнами», - додав А.ЯЦЕНЮК.