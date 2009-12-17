Янукович тепер ходитиме у вишиванці?

Сьогодні на зустрічі з виборцями Львівщини у Національному академічному українському драматичному театрі імені М.Заньковецької голові Партії регіонів, кандидату у президенти Віктору ЯНУКОВИЧУ подарували вишиту сорочку з побажаннями, щоб вона стала «оберегом йому як Президенту України».

Як передає кореспондент УНІАН, вишиванку, виконану, у біло-блакитних тонах вишила й подарувала В.ЯНУКОВИЧУ жителька Старосамбірського району Львівщини Ганна ДЮС.

«Дарую вам як матір своєму синові дарує сорочку-оберіг. Ви лишилися дворічним хлопчиком без матері, я, галичанка, дарую вам цю сорочку, щоб вона вас оберігала на життєвій дорозі», - звертаючись до кандидата у президенти зазначила жінка, яка приїхала спеціально на зустріч з ним до Львова із села за 120 кілометрів.

Під скандування залу: «Янукович!», розчулений лідер Партії регіонів запевнив, що триматиме біля серця цей дорогий йому дарунок від галичан.