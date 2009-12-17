Тігіпко думає, що українське ЖКГ врятує приватний інвестор

«Необхідно реформувати українське житлово-комунальне господарство шляхом залучення в галузь приватного інвестора». Про це кандидат на пост Президента України повідомив під час відвідування КТП "Алчевськ-теплокомуненерго" на Луганщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кандидата, він вважає, що українське ЖКГ потребує негайного реформування. “І ця реформа може бути пов’язана тільки з приходом в галузь приватного інвестора, – говорить політик. – При цьому необхідні чіткі умови, на яких буде працювати інвестор».

С.ТІГІПКО також додав, що потрібно реформувати принципи тарифоутворення в комунальній сфері та встановити контроль держави за тарифами. «В Україні поки немає системного бачення проблем ЖКХ. Крім того, не вистачає політичної волі для того, аби розпочати реформування цього сектору», – констатував С.ТІГІПКО.