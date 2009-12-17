У Києві намагались зірвати презентацію книги «Без Путіна» (оновлено)

У Києві намагались зірвати презентацію книги російського журналіста Євгена КИСЕЛЬОВА і опозиційного політика Михайла КАСЬЯНОВА «Без Путіна».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ввечері адміністрація готелю «Прем’єр Палас», в якому мала відбутись презентація видання, повідомила, що захід не відбудеться, оскільки в готелі нема електроенергії. При цьому готель був блокований молодиками характерної “спортивної зовнішності”.

Презентацію перенесено до центру «Інтермедіаконсалтинг».

На початку прес-конференції Євген Кисельов, коментуючи інцидент у “Прем’єр-Паласі”, зауважив, що “у Кремля довгі руки”, а Михайло Касьянов зазначив, що його не дивує формат впливу Москви на появу небажаної для неї книжки: в кожному російському місті, де були спроби презентації, організатори вже стикалися з таким блокуванням, - дивно, що в Києві все ж вдалося її провести.

Журналісти, присутні на прес-конференції, висловили припущення, що «Прем’єр Палас» виявився негостинним з огляду на афільованість до власності готелю віце-спікера російської Держдуми Олександра Бабакова.