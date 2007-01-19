За круглим столом обговорять, за якою Конституцією житиме Україна в 2007 році

22 січня о 11-00 відбудеться круглий стіл на тему: «За якою Конституцією житиме Україна в 2007 році». Організатори - Інститут політики та Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. Учасники: керівник наукових програм Інституту політики Олександр Дергачов, суддя Конституційного суду України (1996-2005), представник Президента України у Конституційному Суді України Володимир Шаповал; міністр юстиції України Олександр Лавринович, радник Президента України, керівник Головної служби регіональної та кадрової політики Секретаріату Президента України Анатолій Ткачук (Велика вітальня Київського міського будинку вчителя, вул. Володимирська, 57). Реєстрація з 10-30. Потрібна акредитація. Телефон: 531-97-52, e-mail: mail@tomenko.kiev.ua.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter