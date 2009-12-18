Ющенко: відносини Росії з Україною не гірші, ніж з іншими

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що українсько-російські відносини є не гіршими, ніж відносини Росії з іншими пострадянськими країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час спілкування зі студентами і викладачами Вінницького національного аграрного університету. При цьому В.ЮЩЕНКО запитав присутніх, чи вважать вони, що відносини Росії з Білоруссю чи будь-якою іншою країною пострадянського простору є простішими.

Також він не погодився із тезою, що відносини України та Росії були простішими за попередніх президентів. «Чи простіші були відносини, коли Тузлу піском засипали, чи простішими, коли Держдума Росії ухвалювала рішення, що Севастополь – російське місто?» - запитав В.ЮЩЕНКО.

На його думку, будь-який Президент, який відстоюватиме національні інтереси і незалежність України, не буде позитивно сприйматись у Росії.

«Я добре розумію, що будь-який Президент України, який буде сповідувати курс демократії і національної незалежності, не буде сприйматись серед наших сусідів», - сказав В.ЮЩЕНКО.