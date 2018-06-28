Кириленко приватизував дух Чорновола

“Ми повинні допомогти Ющенку поламати московський сценарій, аби до другого туру не ввійшла абсолютно антиукраїнська пара – Янукович і Тимошенко”... Нотатки зі з’їзду “За Україну”

Група «За Україну» – це найвідданіші кадри партії Віктора Ющенка «Наша Україна». Навряд чи можна встановити достеменно, що послугувало реальних поштовхом для від’єднання Славка Кириленка та його шістнадцяти людей від основного тіла “Нашої України”. Любов до Віктора Андрійовича? Чи нелюбов до Юлії Володимирівни, до якої схилилася значна частина нашоукраїнців? А можле, просто тому, що Кириленка свого часу усунули з голови НУ.

Він залишається серед прихильників Президента Ющенка. Та й узагалі для групи «За Україну» не існувало напівтонів, вони ніколи не пом’якшували свої гасла, аби, скажімо, привабливіше виглядати для східного електорату.

«За Україну» стала своєрідною партією-супутником Віктора Ющенка. Питання – підтримувати чи не підтримувати його на виборах – навіть не стояло.

У суботу, 19 грудня відбувся з’їзд “заукраїнців”, на якому вони й оформилися в повноцінну політичну партію.

Цікаво було поспостерігати, у якій тональності пройде з’їзд, чи будуть помітні минулі кривди, чи відчуватиметься, що їм є куди рости.

Самого Віктора Андрійовича на з’їзді не було. Та в новообраній партії кажуть, що цього й не планувалося.

Напередодні, 18 грудня, В’ячеслав Кириленко та ще п’ятеро депутатів – Володимир Мойсик, Олег Гуменюк, Ксенія Ляпіна, Іван Стойко та Ярослав Кендзьор – вийшли зі складу “Нашої України”, і тепер вони йменуються членами партії «За Україну».

...Уже нікого не здивуєш присутністю духовенства на з’їзді тої чи іншої партії. Підтримати новоспечених «заукраїнців» прийшов Київський патріархат у особі єпископа Євстратія. Він привітав усіх з Днем Миколая, прочитав «Отче наш», але звернувся до присутніх як «простий громадянин України, перед вибором якого, стоїть питання, за кого голосувати»:

– Я не хочу продавати свій голос за пакет гречки чи за п’ятдесят гривень. Хочу побажати, аби партія «За Україну» стала партією нового типу. Готуючись до виступу, я згадав слова Черномирдіна, який, колись сказав: «Яку б партію ми не будували, виходить КПРС». Тому хочу побажати, аби ваша партія зовсім не була схожа на КПРС. Нехай Господь допоможе вам бути справжньою партією, яка виступатиме не за правих, не за лівих, не за червоних, не за білих, а за Україну.

Перед тим, як обрати керівний склад партії, делегати обговорили «суспільно-політичну ситуацію в Україні».

Шістдесятник-рухівець Ярослав Кендзьор, якого виключили з рідного йому НРУ говорив про наболіле, з Руху він дозволив «прихопити з собою дух Чорновола»:

– Сподіваюся, що найближчим часом з’являться ще організації, які вийдуть з-під провокативного, гебістського, цековського крила Бориса Тарасюка… Ми всі повинні допомогти чинному Президенту Віктору Ющенку, щоб поламати московський сценарій, аби до другого туру не ввійшла абсолютно антиукраїнська пара – Янукович і Тимошенко. Тому ми сьогодні зібралися тут, аби задекларувати те найсвятіше, за що гинули, віддавали життя українські патріоти. Ми з моїм колегою Стойком, якого теж виключили з НРУ, покидаючи Народний рух, забрали з собою святі ідеали В’ячеслава Чорновола й просимо сьогодні вростити його в політичний, генетичний фонд нашої нової політичної партії…

У доповідях про суспільно-політичну ситуацію в Україні не прозвучало нічого нового: корупція, небезпека внутрішня, зовнішня, експансія інформаційного простору, безвідповідальність уряду, популізм і так далі.

– Коли ви ввімкнете телебачення, то не побачите українського базового інтересу, – сказав Іван Стойко. – Досі ніхто нічого не зробив, аби наше телебачення не було кремлівською філією. Ви тільки те й почуєте з український та російських каналів, що українець – це хохол, алкоголік і бездара… Про нашу армію сказано дуже багато, я скажу лише одне – сьогоднішній уряд знайде гроші на будь-що, тільки не на армію. Ще такого не було, щоб на 0,7 відсотка від ВВП фінансувалася армія… Даруйте, та в нас сьогодні навіть міністра внутрішніх справ нема нормального, у нього кольоровий ніс, коли він іде на роботу, то думає, як з кимсь побитися чи випити сто грам. Тому треба негайно міняти керівників усіх структур.

Подекуди ставало нудно, делегатів долав сон, проте емоційний виступ нардепки, членкинв нової партії Ксенія Ляпіни розвіяв сонну атмосферу.

– Радянська влада знищувала в 30-ті роки інтелігенцію – основу середнього класу і селянство, яке в Україні не було жебраками, – заявила вона. – На жебраків їх перетворила Радянська влада. Вона його знищила. Яке ж тоді наше завдання? Безумовно, розбудувати середній клас, проте вже сучасним, європейським, але перш за все українським... Щодня з екранів лунає: «Вона – працює, за нас усе зробить». То що, нам уже й працювати не потрібно? «Він потрібен Україні, він усе зробить», тобто українців зомбують, мовляв, сидіть дома, не рипайтеся, а оберіть нас, і будете щасливі. Люди, та зрозумійте, що тільки тоді ви будете щасливі, коли власною працею, власними руками це щастя розбудовуватиме. Ми маємо стати тією політичною силою, яка щодня про це говоритиме, щоб повернути українцям розум та розуміння власних сил.

Морфей під час виступу В’ячеслава Кириленка. Він говорив довго, і більшість просто втомилася слухати. Створення партії він пояснив так:

– Ми вирішили щось робити, а не сидіти, як наші колеги по парламенту й посипати собі голову попелом з криками «усе пропало». Коли рік тому ми створювали громадський рух «За Україну», ми знали, що з нами ніхто не погоджуватиметься, навіть частина наших патріотичних соратників, тому що вони звикли брати посади, а не пропагувати цінності та ідеї. Було різне, але в результаті «За Україну» стала форпостом у Верховній Раді, яка відстоює українські ідеали, бо ж усі інші почали працювати на вождів.

Урешті головою партії обрали В’ячеслава Кириленка. Звісно, він був єдиними кандидатом. Він колупав піч і весь час допитувався: «Чи, може, є якісь інші пропозиції?» Першим заступником голови обрали Мойсика, а заступниками – Ляпіну та Зубка.

Ксеня Лесів

Фото з сайту За Україну!