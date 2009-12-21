У ПР розповіли, що вони згодні міняти у законі про вибори

Фракція Партії регіонів готова до ухвалення змін до закону про вибори Президента, якщо ці зміни стосуватимуться виключно зауважень Конституційного Суду та Венеціанської комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив перший заступник лідера фракції ПР Олександр ЄФРЕМОВ.

Він нагадав, що КС висловив свої зауваження по п’яти пунктах цього закону, а також свої зауваження висловила і Венеціанська комісія.

«Ми пропонуємо по цим зауваженням відпрацювати законодавство і погодити всі зауваження, щоб інші зміни в цей закон не вносилися», - сказав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, якщо з таким підходом погодяться решта фракцій, та фракція ПР проголосує за цей законопроект.

«Якщо ми сьогодні домовимося про такий підхід, то у нас немає особливих причин для того, щоб даний закон в такому вигляді не був ухвалений на поточному тижні», - сказав О.ЄФРЕМОВ.