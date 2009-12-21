Тимошенко пояснила, чому не можна вдома залишатися

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що після першого туру президентських виборів деякі кандидати у президенти, що представляють демократичний табір, можуть закликати виборців не приходити не виборчі дільниці у другому турі голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з професорсько-викладацьким складом і студентами Тернопільського державного медичного університету.

«Я не виключаю, що між першим і другим турами частина кандидатів у президенти від демократичного сектора закликатимуть західну і центральну Україну не ходити голосувати. Згадаєте мої слова», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що має у своєму розпорядженні інформацію про те, що відповідна домовленість між деякими кандидатами у президенти від демократичних сил і Партією регіонів вже досягнута.

«Є і домовленості, і підписані контракти, і розставлені посади, і все решта. Інша річ, що потім Партія регіонів усіх кандидатів від демократичних сил акуратно відставить убік, якщо, не дай Боже, відбудеться її перемога», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що у Партії регіонів аргумент для того, щоб такий сценарій міг спрацювати, один: «Всі вони однакові, давайте почекаємо молодої порості… А зараз почекайте, хай прийде ЯНУКОВИЧ, і хай усім покаже, як погано жити при поганій владі, а поки що не ходіть, а підете, коли прийде час».

Прем`єр закликала людей бути пильними і не піддаватися на провокації.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що розрив між основними кандидатами – нею і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ – може складати «частки відсотків», тому явка виборців буде надзвичайно важливою, особливо у другому турі. «Необхідно всім прийти (на вибори), всім… Ніхто вдома не залишається», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.