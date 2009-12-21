Литвин: ситуація в Україні стабільна у своїй складності

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН визнає, що в Україні є проблеми із виборчим законодавством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам після зустрічі з президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ.

Голова ВР зазначив, що під час зустрічі оцінив ситуацію в Україні “як стабільну у своїй складності, а ця складність позначена політичною кампанією». В.ЛИТВИН підкреслив, що в Україні «є проблеми законодавчого характеру».

В той же час спікер висловив переконання, «що вони не будуть служити індульгенцією проти можливих спроб підправити волевиявлення».

В.ЛИТВИН наголосив, що Україна буде активно співпрацювати із спостерігачами. За його словами, дуже важливо, щоб вибори «дозволили перевести розвиток України в нову якість».

Він також зазначив, що на економічну ситуацію в Україні впливає як світова криза, так і політична кампанія.

Крім того, В.ЛИТВИН переконаний, що візит Є.БУЗЕКА до України майже відразу після вступу на посаду президента Європарламенту - «це промовистий факт, він свідчить про те, що Україна відіграє важливе значення для європейського співтовариства, і, попри певні розчарування у діях українських політиків, зберігається тверда переконаність в тому, що Україна буде йти демократичним шляхом».

В.ЛИТВИН наголосив, що «іншого вибору в нас не існує».

Він повідомив, що під час запланованої вечері обговорюватиме з Є.БУЗЕКОМ питання візового режиму між Україною і ЄС, в тому числі й з огляду на те, що з 1 січня набуває чинності угода про реадмісію. В.ЛИТВИН наголосив, що «ця тема також буде предметом нашого діалогу, наших консультацій».