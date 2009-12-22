Ющенко: я подавав, подаю і буду подавати руку російському керівництву

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає «епізодами» непорозуміння у відносинах між Україною та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи з лекцією про міжнародне становище України перед викладачами та студентами Київського інституту міжнародних відносин.

«Те, що ми не маємо російського посла, – це епізоди, і переконаний, що здоровий глузд тут переможе. І я десятки разів подавав, подаю і буду подавати руку російському керівництву – не хилячи голову, не зраджуючи принципи формування незалежної політики держави. І давати ще раз і ще раз шанс на розвиток нормальних відносин», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент зауважив, що відносини з Росією не можна було назвати простими й за попереднього керівництва країни.

Водночас він наголосив на важливості розвитку нормальних дипломатичних контактів з Росією. «Це є наш стратегічний партнер, з сусідом завжди потрібно жити добре, і моя політика якраз в цьому й полягає», - наголосив Президент, додавши, що вона може не сприйматись, але є незмінною. «Для того, щоб рано чи пізно завоювати серця тієї влади, яка це не приймає. Я переконаний, що ми маємо два народи, які мають велику спадщину, і ці відносини будуть розвиватися», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Разом із тим він підкреслив, що буде великою помилкою, якщо Україна не збагне, що на західному кордоні є не менш важливий стратегічний партнер України - Європейський Союз. «Інтегруватися до нього сьогодні, можливо, не самий вдалий час, коли найбільшим європейським скептиком є сама Європа, і особливо стара Європа. Але це не означає, що у нас не має бути амбіцій рухатись цією дорогою», - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що Україна має використовувати кожну можливість для розвитку відносин з Європейським Союзом.

Він нагадав, що сьогодні завершується робота над Угодою про асоціацію з ЄС. «Це одна із найсильніших угод, яку коли-небудь підписував Європейський Союз з європейською країною не членом ЄС», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він прогнозує, що вже через два-три місяці ця угода буде підписана. В.ЮЩЕНКО нагадав, що політична частина документу практично готова, а економічна – щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС готова на 80%.

Водночас глава держави переконаний, що Україна має інтегруватись до Європи також і шляхом проведення реформ, які б утверджували в країні європейські стандарти життя.

Крім того, він повторив свою тезу щодо важливості інтеграції до системи європейської колективної безпеки. «Українська незалежність і європейська колективна безпека - це тотожні поняття, це аналогія. Ми не можемо мріяти про вічну Україну, вільну і незалежну, якщо ми не будемо знаходитись під покровом європейської колективної безпеки», - наголосив Президент.

Підсумовуючи дипломатичні здобутки України, він підкреслив, що «за п’ять років ми досягли кардинальних успіхів, кардинальних змін у зовнішніх зносинах».

Крім вищезазначеного розвитку відносин з ЄС, В.ЮЩЕНКО також нагадав, про скасування США поправки Джексона-Венніка, про вступ України до Світової організації торгівлі.