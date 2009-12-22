Кримський віце-спікер заявляє, що у Російській громаді засів криміналітет

Заступник голови кримського парламенту Михайло БАХАРЄВ заявляє про рейдерське захоплення громадської організації «Російська громада Криму» людьми з сумнівною репутацією і припиняє членство в ній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.БАХАРЄВ заявив сьогодні на прес-конференції у Сімферополі.

«Триває рейдерське захоплення Російської громади Криму. Схема проста, її було випробувано багато разів у різних рейдерських захопленнях: спочатку підкуповується керівник, а потім з його допомогою здійснюється захоплення підприємства або організації», - сказав віце-спікер.

«Я припиняю своє членство в Російській громаді Криму доти, поки вона не очиститься від кримінальних елементів і випадкових людей, які туди потрапили з кон`юнктурних міркувань», - заявив М.БАХАРЄВ, уточнивши, що був першим заступником голови організації.

Він розкритикував входження Російської громади до нового громадського руху «Російська єдність». Його основу, крім громади, становлять «Громадянський актив Криму» і ряд козачих організацій. М.БАХАРЄВ заявив, що серед активістів цих організацій є люди з «темним минулим».

*** Російську громаду Криму очолює депутат парламенту автономії Сергій ЦЕКОВ.