Тігіпко знає, як зупинити будівництво Північного потоку

Українська влада залишається байдужим спостерігачем процесу, який виведе країну на узбіччя світового газового бізнесу.

Так кандидат в президенти України Сергій ТІГІПКО прокоментував інформацію про надання Німеччиною дозволу на будівництво ділянки газопроводу Nord Stream у своїх територіальних водах.

С.ТІГІПКО нагадав, що Німеччина стала останньою в переліку країн, які видали відповідний дозвіл. Уже в січні-лютому 2010 року консорціум Nord Stream має намір залучити кредит у $4 млрд для фінансування будівельних робіт.

«Погодження проекту зі спорудження газопроводу «Північний потік» усіма зацікавленими сторонами – поганий сигнал для України. Ця труба може забрати у нас значну частину транзитного потоку», – вважає С.ТІГІПКО. «Не можна недооцінювати загрозу будівництва обхідних труб. У 2001 році наша влада проґавила спорудження Росією обхідної гілки нафтопроводу Суходільна-Родіонівська, внаслідок чого Україна втратила майже половину нафтового транзиту. Зараз ситуація повторюється, тільки в значно більшому масштабі», – впевнений С.ТІГІПКО.

На думку політика, в України ще є можливості зупинити будівництво обхідної труби. «Nord Stream – дуже дорогий проект і в будівництві, і в експлуатації. Росія прокладає цю трубу перша за все тому, що не знайшла спільної мови з Україною щодо експлуатації її ГТС. Європа підтримує Москву, бо не бажає повторення газової кризи. У нас ще є шанс переконати і тих, і інших, – переконаний С.ТІГІПКО. – Для цього необхідно вийти з пропозицією про приватизацію ГТС, в результаті якої Україна збереже контроль над трубою, а Європа та Росія забезпечать прозорість її експлуатації».