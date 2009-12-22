Експерт: перед 2-им туром активізуються «чорно-білі» політтехнологи

У період спаду політичної активності населення і тотальної недовіри до політиків кандидату в Президенти України від опозиції Віктору ЯНУКОВИЧУ без ефективного адміністративного ресурсу буде вкрай непросто розширити свій електоральний потенціал до другого туру виборів до необхідних 50%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Агентства моделювання ситуацій, про це заявив директор АМС Віталій БАЛА, коментуючи особливості реалізації політичних технологій між першим і другим турами виборів.

«На цих виборах адміністративний ресурс не буде таким ефективним, яким він був у 2004 році, хоча спроби його використання будуть. Немає ні цілісної системи контролю, ні відповідної мотивації, ні критичності довіри до кандидата. А без цього ресурсу ЯНУКОВИЧУ буде вкрай складно повторити результати минулих президентських виборів. Його електоральна стеля дуже низька, а можливість її розширення – дуже обмежена. Стабільне ядро електорату ЯНУКОВИЧА дозволяє йому виграти перший тур виборів, але нединамічність його образу закриє йому шлях до приросту голосів за рахунок чужого виборця. Тоді як ТИМОШЕНКО дуже активно і ефективно зможе підібрати електорат т.з. «третіх» кандидатів», - переконаний В.БАЛА.

На його думку, перед другим туром виборів головною технологією штабів буде підвищення критичності мотивації виборця, повторне введення двополюсності політичної системи координат для електорату.

«Напередодні другого туру на нас знову чекає введення двомірного політичного простору. «Чорно-білі» політтехнологи з підвищення критичності мотивації будуть основним мобілізаційним ресурсом для кандидатів. І виграє той, хто зможе продемонструвати велику небезпеку для суспільства у приході до влади свого опонента», - вважає експерт.