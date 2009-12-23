Політолог прогнозує, що "любі друзі" за милу душу змиються від Ющенка

Директор Інституту Горшеніна політолог Кость БОНДАРЕНКО прогнозує, що надалі значна частина «любих друзів» із оточення Президента України Віктора ЮЩЕНКА плавно перейде в табір переможця.

Таку думку експерт висловив сьогодні на прес-конференції в Харкові, повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна.

Відповідаючи на запитання про президентські вибори в країні, К.БОНДАРЕНКО зазначив, що як і раніше основними кандидатами залишаються Віктор ЯНУКОВИЧ і Юлія ТИМОШЕНКО. «Саме між ними розгорнеться основна боротьба. Але зараз відзначається ситуативний альянс між В.ЯНУКОВИЧЕМ і діючим Президентом В.ЮЩЕНКОМ».

На думку експерта, навряд чи йдеться про якісь глобальніші домовленості – «в інформаційному просторі з`явилася хибна за своєю суттю інформація про те, що В.ЯНУКОВИЧ може гарантувати В.ЮЩЕНКУ посаду прем`єр-міністра». За словами К.БОНДАРЕНКА, В.ЯНУКОВИЧ «не може давати такі гарантії. Більш того: в Україні політики давно звикли не вірити ніяким довгостроковим гарантіям. Єдине, що сьогодні може об`єднати В.ЯНУКОВИЧА і В.ЮЩЕНКА – це спільне недопущення Ю.ТИМОШЕНКО на пост Президента, спільна діяльність зі зниження її рейтингів».

Політолог припускає, що надалі значна частина «любих друзів» із оточення В.ЮЩЕНКА плавно перейде в табір переможця. «Кілька місяців тому ми спостерігали, як ЗВАРИЧ, ЛУЦЕНКО, МАРТИНЕНКО зробили ставку на Ю.ТИМОШЕНКО. Тепер я не сумніваюся, що в адміністрації В.ЯНУКОВИЧА – в разі його перемоги – залишаться й Віра УЛЬЯНЧЕНКО, й Ігор ТАРАСЮК, і багато інших діячів із нинішнього президентського табору. Спільна боротьба проти Ю.ТИМОШЕНКО об`єднає їх із Партією регіонів», - вважає К.БОНДАРЕНКО.

Також він зазначив, що для перемоги в другому турі Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧУ необхідна буде підтримка тих кандидатів, які займуть третє й четверте місця. «Очевидно, цими кандидатами стануть Сергій ТІГІПКО і Віктор ЮЩЕНКО. Якщо В.ЮЩЕНКО вже почав активну співпрацю з В.ЯНУКОВИЧЕМ, то С.ТІГІПКО може принести додаткову легітимізацію Ю.ТИМОШЕНКО на Сході України й додаткові голоси», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

На думку експерта, «тандем ТИМОШЕНКО–ТІГІПКО сьогодні розглядається як можлива запорука перемоги нинішнього прем`єра: швидке зростання рейтингів С.ТІГІПКА може трансформуватися в серйозний ресурс для Тимошенко в другому турі», - вважає політолог.