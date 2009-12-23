Янукович розтлумачив, що таке демократія у його розумінні

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на посту глави держави поверне країну на шлях економічного розвитку і справжньої демократії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Угорської Республіки Петером БАЛАЖОМ, що відбулася сьогодні в Києві.

«Залишилося менше 30 днів до президентських виборів. Зараз, напевно, буде невеликий передих у зв`язку з наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим. Напевно, подобріють і політики. А потім знову почнеться боротьба», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що зайве політизування заважає стабільності в країні.

«Тому, якщо говорити про перспективу, ми ставитимемо перед собою завдання впорядкувати виборчу систему, щоб вибори всіх рівнів відбувалися не частіше одного разу на п`ять років. І заради цього прагнутимемо об`єднати політичні сили», - сказав кандидат у Президенти і зазначив, що стабільна політична ситуація завжди створює умови для розвитку економіки і економічного зростання.

«У нас є, як і у всьому світі, дуже багато проблем, пов`язаних з низьким рівнем економіки і фінансовою кризою. П`ять років «помаранчевої» влади призвели до значного падіння економіки і рівня життя в країні. Та команда, яка зараз перебуває при владі, на перше місце ставить політичні питання, а економічні знаходяться дуже далеко, у самому кінці», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що «після виборів ми повернемо країну на шлях економічного розвитку». «Причому, постараємося зробити це дуже швидко. Для цього у нас є і політична воля, і підтримка суспільства, яке втомилося від політичних авантюр і безперервного «спектаклю», в якому задіяні двоє головних дійових осіб – Президент і прем`єр-міністр України», - сказав лідер Партії регіонів.

За його словами, «демократія» в їхньому специфічному розумінні, про яку вони говорили весь цей час, обернулася тим, що Україна сьогодні посідає одне з перших місць у світі за рівнем корупції, призвела до значного послаблення системи державного управління, порушень прав людей, корупції в правоохоронній і судовій системах».

«У нашому розумінні демократія – це, перш за все, порядок, безумовне виконання Конституції та законів, високий рівень державності, захисту прав людини», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.