Тігіпко вважає, що Україна скотилася вниз з вини політиків

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО переконаний, що з вини політиків Україна постраждала від кризи більше за решту країн Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував інформацію Державного комітету статистики про результати економічного розвитку України за підсумками перших 10 місяців 2009 року. Згідно з даними Держкомстату, ВВП у третьому кварталі 2009 року впав на 15,9%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, зменшення промислового виробництва становило 26,4%, а скорочення роздрібного товарообігу – 16,4%. Рівень споживчих цін до 1 листопада 2009 року зріс на 16,5% за попередні 12 місяців.

«Україна посідає перше місце серед країн СНД за падінням роздрібного товарообігу в реальних цінах, зниженням промислового виробництва, темпами зростання споживчих цін. За швидкістю падіння ВВП Україна відстає лише від Вірменії. Такий обвал свідчить про неефективне управління країною й вимагає екстрених рятувальних заходів», - зауважив С.ТІГІПКО.

«Потрібна реалістична антикризова економічна політика: стимулювання споживання вітчизняної продукції, кредитування промисловості, лібералізація податкової системи. Уряд повинен повернути борги з ПДВ і припинити стягування податків авансом. Тільки тоді економіка відновить зростання», – заявив С.ТІГІПКО.