Мер Львова поскаржився в прокуратуру на Казначейство і Кабмін

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ звернувся до прокуратури щодо критичної ситуації з оплатою рахунків міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, управління Державного казначейства не оплачує рахунки міськради. Через це підрядні організації не можуть отримати кошти за виконані роботи і виплатити заробітну плату працівникам.

Найбільший борг має Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради за ремонт вуличного освітлення, реконструкцію насосних станцій та водогонів за програмою цілодобового водопостачання, інформує прес-служба.

«За наявності грошей у нас на рахунках державне казначейство вилучає їх і оплачує свої рахунки. А всі ми знаємо, що казначейство підпорядковане Кабінету міністрів. Сьогодні більш як на 9,5 млн. грн. платіжних доручень не проведено оплати», – повідомив УНІАН директор Департаменту фінансової політики Львівської міськради Олег ІЩУК.