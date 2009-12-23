В’язівський: країні без бюджету сподіватися на інвестиції не доводиться
Нардеп - про загрози, які несе політика уряду
Володимир В’язівський, народний депутат, член політради «Нашої України», наголошує, що відсутність бюджету на 2010 рік вдарить по найбільш незахищених верствах населення. Про це повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка.
«Постраждають у першу чергу ті, хто залежать від державної допомоги, кому уряд мав підставити своє плече, адже відсутність бюджету – це, у першу чергу, загроза соціальних виплат – пенсій та зарплат», - каже депутат.
«Таким чином, уряд, в першу чергу, підставляє не себе – підставляє своїх громадян», - переконаний нашоукраїнець. При цьому він додав, що це продовження антисоціальної політики Кабінету Міністрів, адже прем’єр вже показала свою «турботу» про громадян, відмовляючись виконувати закон про підвищення соціальних стандартів.
«По-друге, ніхто із світового товариства не захоче мати справу з тією державою, в якій немає бюджету, адже це ставить під ризики всі економічні проекти», - наголошує депутат. Він відмітив, що Україна є привабливою для інвесторів, але у такому разі сподіватися на інвестиції не доводиться.
Крім того, уряд ставить під загрозу проведення президентських виборів. «За таких умов вибори можна буде назвати лише надзвичайною ситуацією», - каже В’язівський. «В такому разі можна буде взяти гроші для їх проведення тільки із резервного фонду. Тільки так Верховна Рада вирішить цю проблему», - підсумував депутат.