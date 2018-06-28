Війна соціологій: судимий не має права обиратися, жінка не може бути Президентом

Чимало опитувань – результат того, як бажане видається за дійсне. Кажуть, є три способи маніпулювання соціологічними даними... Чиїм даним можна вірити? Жодним...

Жодним чином не стверджую, що соціологічні служби, яких розплодилося в нас не менше як політичних партій, підтасовують дані за гроші. Я не бачила, що вони ті гроші беруть і не тримала свічку, коли в штабах виводилися вигідні їм результати соціологічних опитувань. Я просто уважно вчиталася в те, що вони оприлюднюють і як тлумачать свої соціологічні здобутки.

Тож поділюся своїми спостереженнями. А висновки – хто в якої політсили чи в якого олігарха на утриманні – робіть самі. Тим більше що нерідко буває, коли одна й та сама соціологічна, з дозволу сказати – служба – годується і з одних рук, і з других, і з третіх...

Кажуть, є щонайменше три способи впливу чи маніпулювання – з боку замовника – соціологічними даними (зараз я кажу саме про спосіб донесення інформації, а не про методи опитування, які теж можуть бути маніпулятивними).

Перший – ці дані повідомляють громадськості “прямо в лоб”. Наприклад, “Більшість громадян підтримує базування Чорноморського флоту в Україні” або “Серед кандидатів на посаду Президента лідирує Янукович”. “Лобова” соціологічна інформація може бути як достовірною, так і брехливою – то вже інше питання. Головне, замовник особливо не ховається, не шукає якихось хитромудрих формулювань і легко “прочитується” в оприлюднених цифрах.

Другий спосіб – “замовлені” дані начебто приховано, вони відходять на другий план, акцент робиться на чомусь “лівому”, що начебто й не стосується інтересів замовника. Наприклад, “Більшість українців не хочуть бачити Президентом людину, яка мала судимість”. Або ж навпаки: “Більшість громадян вважають, що Президентом України не може бути жінка”. Трапляється маскування під “іншого” замовника, коли оприлюднюється начебто вигідна йому інформація, хоча насправді – для реального замовника – важливі якісь інші дані.

Знову ж таки, ми не говоримо про достовірність чи брехливість такої інформації... Вона може бути всяка – ми говоримо про спосіб, яким вона підноситься громадянам...

Третій спосіб – така собі “іронія”, “єзуїтство”, коли дані начебто й “позитивні” (негативні, нейтральні), але спрямовані на те, щоб створити протилежний ефект. Наприклад, “Довіра до Президента зростає: минулого місяця до нього негативно ставилося 87,2%, а цього – уже 85,7%”.

Я видрукувала собі всі соціологічні потуги тих контор, котрі “намагалися” донести свої результати через ЗМІ до народу, за останній місяць, і методом тику (вільного потрапляння) вирішила їх перечитати...

Фомкою – в лоб

Відкриваю начебто безневинне повідомлення від 25 листопада: “Більш як 40% українців вважають епідемію грипу політичним ходом”. Опитування провела дочірня російська контора “ФОМ-Україна” (ФОМ – “Фонд “Общественное мнение”). Подивилася сайт цієї організації : чимало публікацій щодо України виглядають як коректні. Але загалом неупередженості тут дуже бракує...

Наприклад, кому з політиків найбільш вигідна паніка серед населення? Звичайно, Тимошенко (37,2%). Але це так, ліричний відступ...

Того ж 25 листопада генеральний директор “ФОМ-України” Олександр Бухалов оприлюднює ще одне соціологічне дослідження – далеке від епідемії грипу: “Ющенко лідирує в антирейтингу українських політиків”. За нього не голосувало б у жодному разі 36,6% опитаних. Тимошенко відірвалася недалеко – 34,9%. А кого любить населення? Звісно, Януковича. За нього проголосувало б, якщо вірити ФОМу, 33%. А за Тимошенко... – усього 13,1%.

Усе, як кажуть, стає на свої місця... Очевидно, що замовили таке опитування не Ющенко і не Тимошенко, особливо, якщо врахувати, що нинішньому Президентові ця соціологічна служба виділила аж 2,7% симпатиків. Він стояв на восьмій позиції – після Яценюка (4,5%), Тигіпка (7,4%), Литвина (2,8%), Симоненка (3,2%). До речі, троє останніх активно демонструють лояльність до Росії.

У мене виникають запитання: чи не завеликий розрив між Януковичем і Тимошенко (20%), а також – чи не зависокий результат Тигіпка? Йому “даровано” – третє місце...

Шукаємо, як ще цей ФОМ досліджував українців. І знаходимо ось таке повідомлення за 7 грудня: “Більш як половина українців не бажають брати участі в акціях протесту”. Таких “небажаючих” – 55,6%, і кількість їх нібито зростає. Який висновок можна винести з такого повідомлення? А той, що інша частина українців – майже половина – до таких акцій готова...

Бачте, які українці – їм тільки революції та протести давай. Як тут можна про якусь стабільність говорити та надійність газових поставок гарантувати?

7-го ж грудня дослідники з цієї самої контори оприлюднюють “позитивні” дані щодо Ющенка й Тимошенко (пам’ятаєте про єзуїтсько-іронічне маніпулювання?). Нині дії Президента начебто не схвалюють 85,3% громадян, тоді як минулого місяця їх було 88,5%. Щодо Тимошенко динаміка теж “позитивна”: нині – її діяльність не схвалює 65,8%, тоді як минулого місяця – 67,5%. Бачте, соціологи з російським корінням можуть відзначати й позитив у діяльності українських керманичів. А не лише “лити бруд”...

Ось іще грудневі дані від цього ж “Фоми”. “Розрив між Януковичем і Тимошенко в другому турі президентських виборів збільшується на користь лідера ПР”: 42,9% – за Януковича, 25,2% – за Тимошенко. Розрив – аж 18%. Щодо першого туру, то російські соціологи залишаються вірними своїм попереднім, листопадовим, даним і тенденцію витримують. За їхнім дослідженням, Янукович набирає 36,3%, Тимошенко 18% (зверніть увагу – рівно удвічі менше!), Тигіпко – 7% (знову третє місце), Яценюк – 5,8%, Ющенко – 5,2% (добре, що не 2%).

І – увага! – ще одна цифра: 70,2% українців буцімто хочуть “сильної руки”. Даниловичу, ти не правий. Це ж просто Росія, я не Україна...

Уявляєте, якби якась соціологічна служба українського походження провела подібні “дослідження” в Росії? Якби якийсь Бухаленко з України розказував росіянам, хто там у них кого любить і за що?..

Чимало досліджень такого роду слугують прикладом того, як бажане видається за дійсне. І це “дійсне” нерідко береться на озброєння не надто далекоглядними політиками. На основі подібних “висновків” Володимир Володимирович і вітав три рази Януковича з перемогою у 2004 році.

Копайте глибше, товарищ!

Далі перебираю роздруківки соціологічної активності на теренах України. Знаходжу дані від “групи компаній “Ресерч енд Брендінг Груп”, оприлюднені 1 грудня її соціологом Євгеном Копатьком. Цей пан, що вимовляє російські слова з непереборним південно-східним українським акцентом, копнув ще глибше. За його опитуваннями, розрив між Януковичем і Тимошенко в другому турі сягнув 19%. За донецького лідера, сказав він, проголосувало б 47,4%, за нинішню прем’єрку – 28,1%.

Щоправда, 16 грудня названа компанія оприлюднила свіжі дані й зменшила розрив у другому турі. За Януковича вже проголосувало б 46,7%, за Тимошенко – 30%. У першому турі, відповідно, 33,3% і 16,6%. Знову магічне “удвічі”. Мабуть, так переконливіше звучить.

Тигіпка пан Копатько, як і його колега з “ФОМ-України”, теж виводить на третю позицію з 7,4% і називає його “сюрпризом виборчої кампанії”. Президент Ющенко “плентається” зі своїми 3,8% на шостому місці після Яценюка (6,7%) і Литвина (4,1%).

Напевне, узгодження позицій між ФОМ і оцим РБГ створює картину об’єктивності.

А хто за ким стоїть і кому підігрує, якщо такі є, – судити читачам...

Змова проти жінки

Компанія, що іменується Центром економічних та політичних досліджень “Київ – ХХІ століття”, діє теж “у лоб”. Веб-сторінки цієї контори я не відшукала.

Спробуйте зробити висновок з такого спостереження, оприлюдненого цим економічно-політичним центром 8 грудня: громадяни України вважають, що найбільше ситуацію в державі дестабілізують опозиція на чолі з Януковичем (33,8% опитаних) та Президент України Ющенко зі своїм Секретаріатом (35,1%).

Хто замовив “соціологію”? Гусари, мовчати! Лише 11% вважають винним у дестабілізації уряд на чолі з Юлією Тимошенко.

Тоді ж було оприлюднено ще одну цифра, від якої, даруйте, аж тхне штабними розробками: 63,3% опитаних вважають, що Ющенко і Янукович координують свою діяльність проти Тимошенко та уряду. Кожен бютівець повторює цю тезу протягом останніх двох-трьох місяців як заклинання.

За даними центру, у першому турі за Януковича готові голосувати 27,1%, за Тимошенко – 23,8% (усього на 3% менше). На третьому місці раптом опиняється Симоненко (5,1%), далі йдуть – Яценюк (4,9%), Литвин (3,7%), Ющенко (3,5%), Тигіпко (2,9%!).

Трохи раніше – 2 грудня – цей самий “Київ – ХХІ століття” давав Януковичу 28,6%, Тимошенко – 22,8%. Розрив, як бачимо, що не тиждень падає... Яценюк тоді ще був на третьому місці – перед Симоненком. Тут навіть фігурує Ратушняк з 1,2% – той самий, що так успішно “посадив” Яценюка, який у першій половині року страшенно дратував Юлію Володимирівну високим рейтингом і топтався, як вона гадала, на її електоральному полі...

Поки писала цей матеріал, 22 грудня директор центру Юрій Житняк оприлюднив “найсвіжіші” дані: Янукович – 29,1%, Тимошенко – 24,9% (розрив у першому турі, зрозуміло, зменшився – 4%!), Литвин – 5,7%, Яценюк – 4,2%, Симоненко – 4,1%, Тигіпко – 3,8%, Ющенко – 3,1%.

Мало чим відрізняється від “Києва – ХХІ століття” фірма з назвою “Центр інформаційних та маркетингових досліджень” (сайту не виявила). Особливо єднає їх невеликий розрив між двома лідерами перегонів – 5%: Янукович – 29,3%, Тимошенко – 23,9% (зверніть увагу на “гру цифрами” –2, 3, 9). 11 грудня перший заступник центру Геннадій Луків заявив, що за третє місце змагаються Симоненко (4,9%), Яценюк (4,8%) і Литвин (3,8%). Це, напевне, щоб досадити Ющенкові з його начебто 3,1%. Тигіпко, видно, таки перейшов дорогу Юлії Володимирівні чи комусь іншому, раз йому дають усього 2,8%.

Вуха стирчать з такого запитання, поставленого громадянам: “Чи вважаєте Ви, що Віктор Ющенко своїми діями за часи президентства зрадив своїм виборцям”, – на яке 84,2%, звісно, відповіли ствердно (варіації на цю тему ми побачимо ще).

І нарешті сакраментальне: “Чи підтримуєте Ви точку зору, що Ющенко та Янукович координують свої дії проти українського уряду й особисто проти Тимошенко”? Результати, гадаю, можна й не наводити – ті самі 65,5%.

Тільки він посяде третє місце

“Володимир Литвин випередив Яценюка й посів третє місце в рейтингу кандидатів”. Про це оголосила 4 грудня голова громадської організації “Нове покоління України” Тамара Тудвасєва (веб-сторінки цього “Покоління” я теж не знайшла).

Як справедливо підмітив у телеефірі депутат-політтехнолог Ігор Гринів, – якщо хочеш знати замовника опитування, дивися третє місце... Проте й соціологи це “правило” добре знають, тож нерідко, як ми пам’ятаємо, “маскуються” під інших замовників, переводять, так би мовити, стрілки.

“Нове покоління” дає Януковичу 29,1%, Тимошенко – 23,9%, Литвину – 4,9%, Симоненку – 4,8%, Яценюку – 4,6%, Ющенку – 3,8%.

А ось іще цифри: 54,5% опитаних вважають, що Кабінет міністрів на чолі з Юлією Володимирівною найбільше докладає зусиль для подолання епідемії грипу (Янукович – 14,9%, чинний Президент – 8,2%). І переважна більшість – 81,1% – вважає, що Ющенко не виконав свою обіцянку покращити життя українців за час свого президентства.

Бачте, а ми вже було на Литвина грішили...

18 грудня це саме “Покоління” освіжило дані: Янукович – 30,2%, Тимошенко – 24,3% (розрив у першому турі – 6%), Литвин – 4,9%, Яценюк – 4,5%, Симоненко – 3,8%, Ющенко – 3,1%, Тигіпко – 3,1%...

Як приємно, здається, гіпотетичному замовникові засунути Ющенка навіть далі від Симоненка з його маргінесом...

Третє місце Литвина допускає також Всеукраїнська соціологічна служба (сайт не оновлюється кілька років) та її генеральний директор Микола Михальченко, вважаючи що Литвин наступає на п’яти стабільно третього – Яценюка. За даними, оприлюдненими 8 грудня, Янукович набрав 30%, Тимошенко – 21%, Яценюк – 8,5%, Литвин – 7,1%, Ющенко – 5,9%. Більш промовисті цифри щодо другого туру. За лідера донецьких віддало б голоси 38,5% опитаних, за пані з косою – 30,6%. Розрив – 8%, а не 16–18%, як давали вищезгадувані “колеги”.

Чия рука “зменшила” розрив між Януковичем–Тимошенко у Всеукраїнської соціологічної служби і чи втручалася вона взагалі – ми не знаємо. Так само, як не знаємо – чия “наростила” його в ФОМ, РБГ тощо...

Екзотичні рейтинги

Не треба думати, що всі соціологи тільки тим і займаються, що вимірюють градус довіри до кандидатів у президенти. Переглядаючи роздруківки, я натрапила й на інші види опитувань, які ще краще характеризують опитувальників, ніж передвиборчі рейтинги.

Інститут Горшеніна27 листопада, наприклад, переконував нас, що українці не вважають Голодомор геноцидом. 66,3% опитаних начебто гадають, що Україна була лише частиною “голодних територій СРСР”, а з геноцидом українців погоджуються тільки 32,2%. І 54,3% українців не мають наміру вшановувати пам’ять загиблих.

Невже українці такі циніки щодо своїх пращурів?

Не думаю... Проти кого спрямовано це опитування, читач, гадаю сам добере...

Таке собі агентство “Українська проектна система” (веб-сайту годі й шукати) 26 листопада оголосило, що спитало українців – “Яка система глобальної безпеки найбільш прийнятна для України на сьогодні?” Здогадується, яка була відповідь (начебто): “Абсолютним лідером з підтримкою 40,1% є Організація колективної безпеки на основі співпраці Росії, Білорусі й інших країн СНД”.

Щоправда, респондентів забули запитати, чи знають вони, що таке ОДКБ (Організація договору колективної безпеки), яку створила Росія за участю деяких країн СНД. Але це окрема тема...

Не знаю, хто замовляв опитування, але та сама “Українська проектна система” заявила, що Литвин має таку позитивну динаміку, що може зайняти третє місце на виборах – 6,5%. Янукович набрав би 21,1%, Тимошенко 17,9%, Симоненко – 3,9%, Ющенко – 3,3%. Тигіпко – 2,8%, Пабат (!) – 1,2%.

Ну й насамкінець, ще трішки екзотики. 57,5% українців вважають, що “особа, яка була засуджена за скоєння кримінальних злочинів і судимість якої було знято в установленому порядку, не повинна мати право обиратися Президентом України”. Ці дані оприлюднив 24 листопада Центр Разумкова(останні рейтинги дає ще на початку листопада). Ще Центр дізнався, що 91,8% опитаних знали про “гріхи” Януковича, 1,8% – уперше чують про його судимості.

А ось і “наша відповідь Чемберлену”: “73,2% респондентів вважають, що Президентом України повинен бути чоловік, а 22,9% – жінка”. Ці дані оприлюднила 4 грудня Всеукраїнська соціологічна служба.

Виходить, якщо вірити соціологам, ні Янукович, ні Тимошенко не можуть бути обрані більшістю українців на посаду Президента?

Кому вірити? А нікому

Яким із оприлюдненим у грудні соціологічним даним можна вірити? Як на мене – жодним. У тому числі й тим, що проводилися міжнародними соціологічними службами. На українській землі славне російське місто Хабаровськ часом люблять навіть західні посольства, іноземні фірми, а чому соціологічні компанії виняток?

Оприлюднені 15 груднядані Міжнародною фундацією виборчих систем(IFES) не коментуватиму. Багато хто їм довіряє. Янукович у першому турі набирає 31,2%, Тимошенко – 19,1%, Тигіпко – 4,8%, Яценюк – 4,7%, Симоненко – 3,8%, Ющенко – 3,5%, Литвин – 2,8%. У другому турі Януковича начебто підтримують 42%, Тимошенко – 28%, проти обох – 18%. Як бачимо, розрив у другому турі – 14%.

Особисто в мене сумніви викликає послідовність кандидатів другого ешелону, та й розрив між двома фаворитами, як на мене завеликий.

Компанія TNSзі штаб-квартирою в Лондоні 17 грудня дає такі дані: Янукович – 26,3% , Тимошенко – 18,6% (розрив – 7%), Тигіпко – 5,6%, Ющенко – 4,2%, Яценюк – 4,1%, Литвин – 3,1%, Симоненко – 2,3%.

Насправді, ми, судячи з усього, так ніколи й не довідаємося, якими ж є реальні розклади – навіть коли буде підбито підсумки голосування, ураховуючи ставку багатьох штабів на фальсифікації.

Утім, надія на екзит-пол – він має найточніше відбивати симпатії виборців.