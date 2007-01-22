Бойко про скандал з туркменською опозицією дізнався з газети

Перебування туркменських опозиціонерів в Україні не позначилося на взаємовідносинах України і Туркменістану в енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прямої телефонної лінії в Кабміні заявив міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО.

«Ми не помітили ніяких недружніх актів або охолодження з боку туркменської сторони. Навпаки, є розуміння того, що у нас майбутнє буде в тісній інтеграції за інвестиційними проектами, які дуже важливі для економіки нашої країни і економіки Туркменістану», - сказав міністр, зазначивши при цьому, що загальна сума даних інвестиційних зобов`язань становить більше мільярда доларів.

Відповідаючи на питання, чи відомо йому про ініціативу службового розслідування за фактом візиту туркменських опозиціонерів, Ю.БОЙКО сказав: «Розслідування, як з`явилися ці люди, які небажані для наших стратегічних партнерів, безумовно, ведеться. Хто ініціював (розслідування), не можу сказати. Я сам дізнався про це з преси», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, газета "Дзеркало тижня" 20 січня повідомила про те, що нібито прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про проведення службового розслідування щодо міністра транспорту і зв`язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО через завдання шкоди національній безпеці України. Посилаючись на свої джерела, газета назвала причиною цього участь М.РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду до Києва в грудні минулого року представників туркменської опозиції – колишнього віце-прем`єра країни Худайберди ОРАЗОВА і екс-посла Туркменістану в Туреччині Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

Видання зазначає, що ця ситуація могла призвести до погіршення відносин України і Туркменістану, зокрема в енергетичному секторі. МЗС Туркменістану розцінив приїзд опозиціонерів до Києва як недружній крок з боку України. Представники туркменської влади також стверджували, що ці особи перебувають в міжнародному розшуку.

Тим часом у прес-службі Мінтрансу повідомили, що міністр транспорту і зв`язку України М.РУДЬКОВСЬКИЙ подає судовий позов про захист честі, гідності і ділової репутації, а також звернеться до Комісії з журналістської етики з проханням дати оцінку діям журналіста газети «Дзеркало тижня» при підготовці статті «Запрошення в чужий монастир» від 20 січня 2007 року.