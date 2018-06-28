Ялинки від кандидатів: Тимошенко в перлах, Бродський у рогалях

Ялинки Бродського і Тимошенко опинилися поруч – тут рівноправ’я, як на солдатському кладовищі... Януковича не довезли, Ющенко пішов найдорожче...

Учора у столичній мерії відбувся “Бал президентських ялинок”. Кандидати в Президенти України виставили на благодійний аукціон свої новорічні ялинки. Грінпісівців і захисників живої природи просимо не хвилюватися – усі “дерева” були штучні, окрім власне ялинки Черновецького заввишки метрів з 20, яка велично красувалася в кутку колонної зали, тож присутні мимоволі задавалися питанням: як її туди занесли?

Організатори акції (“Інтернешнл медіа”) пояснили, що запропонували дизайнерам зробити концепції ялинок для кандидатів у президенти. Якщо кандидатам подобалася ідея – її затверджували.

У Ющенка вирішили створити ялинку самі. Представляти її прийшла депутатка і співачка Оксана Білозір.

– Наша ялинка дуже символічна. Вона називається “Гармонія”. Це поєднання небесного й земного, що тісно вплетено в українську природу, традиції, звичаї. Це ялинка – не просто засіб прикрасити хату, це ялинка-оберіг, дуже українська, – розхвалювала “лот” Білозір. – З просяного борошна зроблено фігурки – такі, що були ще в часи Трипілля. Їх виготовила жіночка з Сумщини, якій 85 років.

– А Віктор Ющенко брав участь у створенні дизайну чи, може, навіть не бачив її? – запитую в неї.

– Я не знаю, – ніяковіє Білозір.

Як виявилося, рекламувала ялинку депутатка недарма. Її вдалося продати найдорожче – за 3 тисячі доларів!

Епатажний художник Сергій Поярков разом з товаришем – скульптором Олегом Пінчуком – розглядають ялинки.

– Якусь із них поставили б у себе дома? – цікавлюся в художника.

– Та ми взагалі нічого не будемо ставити. Може, пару зайвих голочок у себе на ділянці спиляємо і все... Я знаю, яку ялинку куплять найдорожче, – сказав Поярков, задивившись на ялинку Тимошенко. – Зазвичай на аукціонах ляльок Тимошенко купують найдорожче. Одного разу її ляльку продали за сто тисяч, до кризи, щоправда. Тож зрозуміло, що найдорожчою буде і ялинка Юлії Володимирівни. Мені здається, тисяч за 10 має піти. Інакше незручно буде її прихильникам. І в Бродського гарна ялинка... Мене тішить, що ялинки Бродського й Тимошенко опинилися поряд. Тут рівноправ’я, як на солдатському кладовищі. Стоять на одному гектарі й не дзижчать.

До речі, солом’яна ялинка Бродського у формі рога, щедро оздоблена їстівними прикрасами – бубликами, яблуками, рогаликами, сирниками та іншими солодощами, – помітно виділялася оригінальністю.

Гості відзначили красу “лівацьких” ялинок. Симоненка – у стильних кулях комуністичного кольору і, як водиться, червоною зіркою на верхівці...

... і Мороза – усіяну м’якими іграшками у формі дідів морозів. До речі дизайнером соціалістичної ялинки виступила донька Олександра Мороза – Руслана, а “набивала ціну” ялинки онука. “Не кожному пощастило мати діда Мороза”, – хтось пожартував.

Оригінально виглядала і ялинка Тігіпка, виплавлена зі сталі. На вигляд – тендітна, а важить 120 кг. Зять Мороза пропонував відвідувачам придбати її і переплавити “на потреби народного господарства”. До речі, отримали за неї непогано – 2,5 тисячі доларів.

Яценюк вирішив вирізнитися мінімалізмом, зробивши ялинку-орігамі.

А команда Пабата цілу концепцію своєї грошової новорічної красуні розписала: корона вверху нібито символізує одноосібну владу, далі червоні кріселка й цукерки – міністри, чиновники у усі, хто живе в “шоколаді” (мабуть, з Пабатом включно), а далі купюри – сотні євро, доларів і 500 гривень з портретом Януковича, а внизу банкноти з 1 гривнею.

Дві дами у вечірніх сукнях роздивляються ялинку ще одного кандидата в Президенти – Ратушняка.

– Хто такий Ратушняк?.. Для мене загадка, – промовляє одна до одної, попиваючи вино. – Та, судячи з ялинки, щось воно таке...

Однією з найбільш популярних (і найдорожчих у виконанні) була ялинка Тимошенко під назвою “Леді Ю”. Біла в червоних іграшках-серцях, а під нею тигр з косою на голові й перлами на шиї. Щоправда, прогнози Пояркова не справдилися. За ялинку Тимошенко вдалося виручити лише 1200 доларів.

Єдиним кандидатом, який прийшов представляти ялинку власною персоною, був Василь Противсіх. Він традиційно влаштував агітацію, розповідаючи про світле майбутнє в Новому році без Ю і Я.

Купували ялинки гості неохоче, а ось до вареників, домашньої ковбаси й шампанського прикладалися із задоволенням. Ялинки Литвина, Бродського й Пабата взагалі не продалися в першому колі аукціону. Попіаритися напередодні виборів будь-який кандидат готовий, хоч уночі розбуди... Щоправда, Анатолій Гриценко відразу відмовився, а ялинку Януковича чомусь не довезли, хоча Ганна Герман, стверджують організатори, обіцяла. А як на благодійність грошей дати – так дзуськи. Який електорат із дітей сиріт?

P.S. Усі отримані гроші обіцяно надіслати в дитячий будинок “Діти О.Михаїла” в селі Молниця Чернівецької області.

Яна Солнцева

Фото надане ВД "Інтернешнл медіа"