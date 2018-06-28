Майбутнє зовнішньої політики України – казки та невизначеність?
Адептів європейської перспективи назбиралося аж... двоє... Абсолютна більшість – 6 кандидатів – виступають за збереження позаблокового статусу... З 18 кандидатів п’ятеро взагалі не визначилися зі своїми пріоритетами...
Напередодні президентських виборів ми вирішили ознайомитися з програмами кандидатів у Президенти - з тим, щоб розібратися, яку саме зовнішню політику готують нам учасники перегонів. І хоча за Конституцією засади зовнішньої політики формує Верховна Рада, разом з тим, Президент України повинен здійснювати керівництво зовнішньополітичною діяльністю, вести переговори та укладати міжнародні договори (стаття 106, пункт 3). Разом з тим, детальне вивчення передвиборчих програм свідчить про те, що більшість кандидатів або не знають про цю функцію глави держави, або пропонують цілком вже фантастичні варіанти розвитку зовнішніх відносин.
Звичайно, читати передвиборчі програми кандидатів в Президенти в Україні – справа невдячна. По-перше, тому що ці програми пишуться кандидатами не для читання виборцями, а лише з метою виконання відповідного положення виборчого законодавства (про це, до речі, найяскравіше свідчить програма Сергія Ратушняка, над якою, очевидно, навіть коректор не попрацював, а тому досить часто окремі частини речення не узгодженні між собою у відмінках, часі ти числі). По-друге, відсутність чіткої форми для написання програм дає кандидатам велике поле для маневру: можна якимось чином структурувати свою програму, а можна й подати її у вигляді твору на вільну тему, що, звичайно, ускладнює завдання свідомого виборця розібратися, в чому ж різниця між кандидатами навіть в найголовніших питаннях і в поглядах на те, яким чином вони збираються виконувати ті чи інші обов’язки, передбачені посадою глав держави. Зрештою, програми на сьогодні не можуть вважатися серйозними передвиборчими обіцянками, хоча б тому, що практично жоден з кандидатів на державні посади за всі роки попередніх виборів (від президентських до місцевих) ще не зміг похвалитися виконанням своїх програмних обіцянок. Разом з тим, в умовах, коли передвиборча боротьба перетворилася, фактично, на змагання, хто перший і далі плюне в своїх конкурентів, програми, розміщені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії, є чи не єдиним реальним способом зрозуміти, що ж саме збираються робити люди, які подалися в Президенти.
Третина кандидатів не має пріоритетів у зовнішній політиці
За змістом усі програми кандидатів в Президенти можна розділити на три основних групи: програми тих, хто нічого не повідомляє про пріоритети у зовнішній політиці, тих, хто знає, чого хоче, але не повідомляє, яким чином він це здійснюватиме, і, зрештою, тих, хто пропонує напівказкові рецепти.
|Михайло Бродський
|Олег Тягнибок
Однак і це ще не все. Головна мета – побудова Великої Європи, яка, судячи з програмного тексту, має простягнутися від Атлантики до Тихого океану. “Ініціювати будівництво Великої Європи, стати одним із лідерів цього процесу повинна Україна. У цьому я бачу її геополітичну та історичну місію”, - ось так, і не центом менше.
З ким дружити?
Ще 11 кандидатів запропонували більш менш чітке бачення того, куди вони хотіли б вести Україну, перебуваючи на посаді Президента. Їх можна умовно розділити на дві групи: тих, хто бачить майбутнє України в ЄС чи НАТО, а також тих, хто виступає за позаблоковий статус чи/або серйозне покращення відносин з Росією та іншими країнами СНД.
|Юлія Тимошенко і Віктор Ющенко
|Анатолій ГРИЦЕНКО
Ще один прихильник позаблокового статусу – нинішній голова Верховної Ради Володимир Литвин, який пропонує країні стати “активно нейтральною”. При цьому, спікер прагне вмоститися одразу на два стільці: реалізувати ідею Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю та Казахстаном і, водночас, досягти угоди з ЄС про вільне переміщення людей, товарів, послуг та капіталів.
Олександр Мороз також виступає за позаблоковий статус з одночасним розвитком взаємовигідного партнерства і з ЄС, і з Росією. При цьому для здобуття позаблокового статусу, на переконання лідера соціалістів, потрібно скликати міжнародну конференцію з питань безпеки і співробітництва. А ще, Україна мала б домовитися зі світом про участь у розв’язанні глобальних проблем: голоду і потепління. На жаль, лише, не зрозуміло, про що саме домовлятися: адже брати участь в таких проектах можна хоч зараз, враховуючи те, що цими питаннями опікується ООН.
|Петро Симоненко
|Віктор Янукович
|Сергій Тігіпко
Отже, підіб’ємо підсумки: з 18 кандидатів п’ятеро взагалі не визначилися зі своїми зовнішньополітичними пріоритетами (М.Бродський, О.Пабат, В.Противсіх, С.Ратушняк, О.Рябоконь), двоє у свої програмах чітко виписали прагнення до членства в ЄС (Ю.Тимошенко, В.Ющенко), один –до членства в НАТО (Ю.Костенко), 6 – за позаблоковий статус (І.Богословська, А.Гриценко, В.Литвин, О.Мороз, П.Симоненко, В.Янукович), 8 – за покращення відносин з Росією та країнами СНД в тій чи іншій мірі (І.Богословська, В.Литвин, О.Мороз, П.Симоненко, Л.Супрун, Ю.Тимошенко, С.Тигіпко, В.Янукович), один – за запровадження з Росією візового режиму (О.Тягнибок), один – за створення Великої Європи від Атлантики до Тихого океану (А.Яценюк).
Висновки ж, які можна зробити на основі вивчення програм кандидатів у Президенти в сфері зовнішньої політики – доволі сумні. Більшість кандидатів або взагалі не змогли, або лише досить поверхнево окреслили свої майбутні плани щодо діяльності на міжнародній арені, хоча функція здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю залишається однією з ключових функцій Президента. Відтак, очевидно, що хто б не був обраний новим главою держави, навряд чи зможе серйозно підійти до такої організації роботи Міністерства закордонних справ, яка б дійсно була спрямована на захист інтересів українських громадян за кордоном, захист економічних інтересів українських підприємств та збільшення авторитету України, як міжнародного і регіонального геополітичного гравця. Як результат – розраховувати на якісь “дипломатичні перемоги” не доводиться, що у свою чергу, може суттєво позначитися на вирішенні усіх важливих для України питань, починаючи від суперечки з Румунією щодо каналу “Дунай-Чорне море” чи проблем з делімітацією та демаркацією кордонів з Росією. Звичайно, відсутність чітких пріоритетів у програмах кандидатів можна пояснити і їх намаганнями сподобатися якомога більшій кількості виборців... але, якщо це так, тоді ситуація вимальовується ще гіршою, бо ж Президент, який захоче подобатися всім, може стати справжньою загрозою для країни.
Сергій Воропаєв