Чиновник Секретаріату оприлюднив таємну угоду між Ющенком і Януковичем

Заступник керівника головної служби з внутрішньополітичних питань та регіонального розвитку Секретаріату Президента на ім’я Козачок Ярослав Вікторович оприлюднив угоду про взаємодію за підписами Ющенка та Януковича, з якої нібито випливає, що нинішньому Президенту обіцяно пост прем’єр-міністра у разі обрання лідера ПР Главою держави.

Козачок повідомив, що, відповідно до цієї угоди, сторони зобов’язуються уникати взаємної критики та використати усі можливості для підтримки Януковича у другому турі.

Козачок також сказав, що від сьогодні він уже не державний посадовець, оскільки “не витримав і написав заяву на звільнення” в знак протесту, яку вчора задовольнили.