Чиновник Секретаріату оприлюднив таємну угоду між Ющенком і Януковичем
16:05, 25 грудня 2009Політика
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Президенту нібито обіцяно пост прем`єра?
Заступник керівника головної служби з внутрішньополітичних питань та регіонального розвитку Секретаріату Президента на ім’я Козачок Ярослав Вікторович оприлюднив угоду про взаємодію за підписами Ющенка та Януковича, з якої нібито випливає, що нинішньому Президенту обіцяно пост прем’єр-міністра у разі обрання лідера ПР Главою держави.
Козачок повідомив, що, відповідно до цієї угоди, сторони зобов’язуються уникати взаємної критики та використати усі можливості для підтримки Януковича у другому турі.
Козачок також сказав, що від сьогодні він уже не державний посадовець, оскільки “не витримав і написав заяву на звільнення” в знак протесту, яку вчора задовольнили.
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