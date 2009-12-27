Яценюк хоче врізати податки за створення спортивних команд

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за відновлення і розвиток в країні мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Про це він заявив на зустрічі з жителями Хмельницької області, повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

«Спеціально для місцевих бюджетів я виділю окрему дотацію для того, щоб розвивати молодіжний спорт, бо це і є здоров’я нації», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, до розвитку мережі ДЮСШ треба залучати бізнес: «Буду стимулювати: збудуєте маленький майданчик, відновите ДЮСШ, створите спортивну команду – дам можливість менше платити податків. Для того, щоб ця молодь була здорова».

«Здорове суспільство є основою руху країни вперед», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.